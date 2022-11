Bart Swings moet vrede nemen met 7e plek op 5.000 m in Stavanger

clock 15:46 15 uur 46. Swings wordt 7e op 5.000 meter. Bart Swings is 7e geëindigd op de 5.000 meter in het Noorse Stavanger. De 31-jarige Leuvenaar klokte in de voorlaatste reeks 6'27"593, ruim boven zijn Belgisch record van 6'08"760. De overwinning ging naar de Nederlander Patrick Roest (6'22"282), die de Italiaan Davide Ghiotto aftroefde (6'21"512). De Nederlander Beau Snellink werd 3e. Olympisch kampioen Swings kan zich nu focussen op zijn beste nummer: de massastart op zondag. . Swings wordt 7e op 5.000 meter Bart Swings is 7e geëindigd op de 5.000 meter in het Noorse Stavanger. De 31-jarige Leuvenaar klokte in de voorlaatste reeks 6'27"593, ruim boven zijn Belgisch record van 6'08"760.



De overwinning ging naar de Nederlander Patrick Roest (6'22"282), die de Italiaan Davide Ghiotto aftroefde (6'21"512). De Nederlander Beau Snellink werd 3e.



Olympisch kampioen Swings kan zich nu focussen op zijn beste nummer: de massastart op zondag.

clock 10:13 10 uur 13. Sandrine Tas eindigt als achtste in B-groep 1.500 meter. Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Noorse Stavanger is Sandrine Tas op de 1.500 meter in de B-groep als achtste geëindigd. Tas bleef zaterdag ruim anderhalve seconde achter bij de Japanse winnares Yuna Onodera en noteerde 2'03"070. Onodera klokte 2'01"473. De ijskwaliteit in de Sørmarka Arena is matig. Tas, en ook de twee andere Belgen in Noorwegen, Bart Swings en Mathias Vosté, zijn gewend aan de piste in Heerenveen, waar de omstandigheden, ook tijdens de training, veel beter zijn. Straks schaatst de A-groep en rijdt Swings de 5.000 meter. Zijn tegenstander is de Italiaan Davide Ghiotto, die tijdens de Olympische Winterspelen vorig seizoen op de tien kilometer brons won.



De ijskwaliteit in de Sørmarka Arena is matig. Tas, en ook de twee andere Belgen in Noorwegen, Bart Swings en Mathias Vosté, zijn gewend aan de piste in Heerenveen, waar de omstandigheden, ook tijdens de training, veel beter zijn.



Straks schaatst de A-groep en rijdt Swings de 5.000 meter. Zijn tegenstander is de Italiaan Davide Ghiotto, die tijdens de Olympische Winterspelen vorig seizoen op de tien kilometer brons won.

clock 18:36 18 uur 36. Recorddag voor Stolz. De grote winnaar op het - zeker niet spiegelgladde - ijs van Stavanger was de Amerikaan Jordan Stolz. Met 1'44"89 dook de jongeman uit de schaatsstaat Wisconsin met vijf honderdsten onder het zes jaar oude baanrecord van de Rus Denis Yuzkov. Met achttien jaar is Stolz ook de jongste winnaar van een wereldbekerwedstrijd. De tweede plaats was voor de Canadees Connor Howe in 1'46"64 en de derde voor de Chinees Ning Zhongyan in 1'46"68.