"Dit is Anderlecht onwaardig", zegt coach Robin Veldman na slopende bekerzege op Lisp

Na 120 minuten en 20 strafschoppen kon Robin Veldman opgelucht ademhalen. De kwalificatie voor de 1/8e finales van de Croky Cup was een feit.

"We gaan gelukkig door", aldus Veldman. "Het is uiteindelijk het resultaat dat belangrijk is. Ik ben wel ontevreden over de 2 tegendoelpunten die we slikken. Die slaan helemaal nergens op. We verliezen te makkelijk de bal."

"We zijn ook 70 keer aan de zestien van Lierse geweest en daar hebben we gewoon te weinig kansen uit gecreëerd. Het is onnodig dat het zo lang spannend is geweest en voor mij Anderlecht onwaardig."

"We hebben wel offensieve impulsen gehad, maar Lierse heeft met ziel en zaligheid verdedigd en alles gedaan om een doelpunt te voorkomen. Dat betekent natuurlijk dat wij daar ook meer tegenover moeten zetten om tot kansen te komen en daar ligt voor ons de grootste les op dit moment."