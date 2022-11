Weet jij het beter dan Martinez? Een vergelijking tussen jouw WK-selectie en die van de bondscoach

Waarover ben je het eens met Roberto Martinez, en misschien interessanter: waarover verschil je van mening? De 26 namen die de Sporza-surfer selecteerde (jullie waren met meer dan 40.000), komen heel sterk overeen met de selectie van Roberto Martinez. Maar er zijn ook een aantal opvallende verschillen, vooral in de marge van de selectie.

Doelmannen: geen verrassingen

Over de 3 mannen tussen de palen wordt er geen ruzie gemaakt: Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Kasteels staan zowel bij de bondscoach als bij de supporters tussen de palen.

Verdedigers: een eerste meningsverschil over Debast

Over vijf verdedigers is iedereen het met elkaar eens: Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Jan Vertonghen, Wout Faes en Arthur Theate moeten mee naar Qatar. Dat zijn dan ook meteen de enige verdedigers die u selecteerde. Misschien ziet u Axel Witsel of Thomas Castagne als een optie om achteraan de boel gesloten te houden? Martinez kiest toch nog voor een zesde verdediger pur sang, en dat valt niet bij iedereen in even goede aarde. De helft van de managers is hem liever kwijt dan rijk.

Middenvelders: Lavia en Saelemaekers ontbreken

Aan heel wat middenvelders worden geen woorden vuil gemaakt. Kevin De Bruyne mag mee van de bondscoach, maar ook Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Amadou Onana, Thomas Meunier en Hans Vanaken mogen van iedereen hun koffer maken. Jij had nog graag Alexis Saelemaekers en Roméo Lavia op het vliegtuig zien stappen en in totaal maar liefst 11 middenvelders meegenomen. Martinez is evenwel niet overtuigd. Beide spelers komen net uit blessure, misschien zit dat de bondscoach dwars om jouw oordeel te volgen?

Aanvallers: geen Origi, wel Mertens en Openda