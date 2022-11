Volg om 12 u de bekendmaking van de WK-selectie van de Rode Duivels

clock 07:01

07 uur 01. Reserve voor Lukaku? A la Ciman in 2018? In een interview met de Franse sportkrant L'Equipe bekende de bondscoach dat pas vandaag om 10 uur, 2 uur voor de bekendmaking van de selectie, de knoop wordt doorgehakt wat betreft Romelu Lukaku, die hervallen is in zijn hamstringblessure links. Martinez zou de Inter-aanvaller alleen maar willen meenemen naar Qatar, als hij speelklaar zou geraken voor het einde van de groepsfase. Voorlopig wordt er toch gewoon van uitgegaan dat de Belgische topschutter aller tijden in de selectie zit. Martinez kan eventueel een reservespeler oproepen, voor het geval een speler niet fit zou geraken. Tot 24 uur voor de aftrap van de Belgische openingswedstrijd in Qatar mag hij geblesseerde spelers vervangen. Op het vorige WK deed de bondscoach dat al door Laurent Ciman mee te nemen naar Rusland, omdat Vincent Kompany en Thomas Vermaelen terugkwamen uit blessure. Enkele dagen voor de eerste wedstrijd tegen Panama vloog Ciman toen terug naar België. Het scenario van een selectie met daarin 27 namen, onder wie één reserve, wordt zo steeds waarschijnlijker. .