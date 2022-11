LIVE: Debast, Doku en Openda maken deel uit van WK-selectie Rode Duivels, ook Lukaku op post

clock 12:31 12 uur 31. Afgelopen. De bondscoach krijgt geen vragen meer. Afspraak volgende week maandag, bij de start van de WK-voorbereiding. . Afgelopen De bondscoach krijgt geen vragen meer. Afspraak volgende week maandag, bij de start van de WK-voorbereiding.

12 uur 25. Eden Hazard. Een woordje over de aanvoerder, die niet veel speelt bij Real. Martinez: "Het WK is een grote kans voor Eden om zijn voetbal te tonen. Bij een selectie van een speler hou je met 3 zaken rekening: betrokkenheid, talent en ervaring. Bij Eden vind je die drie in overvloed." Hij is wel bezorgd over het matchritme. "Daar moeten we mee omgaan."



Hij is wel bezorgd over het matchritme. "Daar moeten we mee omgaan."

12 uur 24. Zeno Debast. "Ik ben heel hard geïnteresseerd in het heden van Debast, niet in zijn toekomst. De manier waarop hij gereageerd heeft op zijn wedstrijden met de Rode Duivels was erg goed."

12 uur 23. Lukaku maandag? Roberto Martinez moet volgende maandag zijn selectie naar de FIFA doorsturen. Als Lukaku geen groepsmatchen haalt, neemt hij hem dan toch mee. "Dat zien we dan. Hij krijgt van mij elke seconde om zich klaar te stomen. En dat zal dan ook afhangen van de staat van de andere spelers."



"Dat zien we dan. Hij krijgt van mij elke seconde om zich klaar te stomen. En dat zal dan ook afhangen van de staat van de andere spelers."

12 uur 20. We hebben een duidelijk plan met Lukaku. De voorbije 3 dagen waren positief. Op medisch vlak denken we dat hij in de groepsfase een rol kan spelen. Maar in 24 uur kan veel veranderen. Roberto Martinez.

12 uur 19. 7 spelers die 3e WK gaan meemaken. Martinez belicht het belang van die ervaring."We hebben een goede mix."

12 uur 15. Dries Mertens. "Ik neem hem mee voor zijn ervaring en zijn bijdrage aan de professionele intensiteit die we nodig hebben. Hij kent het klappen van de zweep", legt Martinez uit. "In zijn nieuwe club in Turkije heeft hij ook meer minuten gespeeld dan de voorbije jaren in Italië."



"In zijn nieuwe club in Turkije heeft hij ook meer minuten gespeeld dan de voorbije jaren in Italië."

12 uur 13. Geen Chadli. Martinez pakt ook Chadli niet mee. "Dat vind ik heel jammer, want hij heeft een profiel om op verschillende plaatsen te spelen. Zijn voorbije 4 weken waren niet sterk genoeg."

12 uur 12. "Mijn hardste beslissing was om Boyata thuis te laten. Hij heeft veel bijgedragen tot de kwalificatie. Maar we mogen geen risico's nemen met de kern qua fitheid. Daarom is er in de verdediging een combinatie van jonge benen en ervaring." Roberto Martinez.

12 uur 10. Er zijn 3 nummers 9: Lukaku en Batshuayi kennen we, Openda heeft een heel andere stijl. Hij heeft zich bewezen in de oefenmatchen. Roberto Martinez.

12 uur 09. "Lukaku krijgt geen speciale behandeling". De bondscoach wil niet gezegd hebben dat de spits een aparte behandeling krijgt. "Maar hij is belangrijk en kan veel bijdragen aan het team."

12 uur 08. Romelu Lukaku is nu niet fit, maar hij kan de knock-outfase halen. Roberto Martinez.

12 uur 07. 4 reserven. Denayer, Heynen, Lukebakio en Saelemaekers houden zich stand-by.

12 uur 06. Doku en Mertens gaan mee. In het aanvallende compartiment.

12 uur 05. Debast, Faes en Theate. Gaan mee in de verdediging.

12 uur 04. 3 doelmannen. Casteels, Courtois en Mignolet.

12 uur 02. Manu Leroy licht de KBVB-campagne toe. Roberto Martinez is zo meteen aan de beurt.

12 uur. Bondswoordvoerder opent persconferentie. "We hebben lang uitgekeken naar deze dag en daarvan getuigt ook de grote belangstelling", zegt Stefan Van Loock.