LIVE: 3x3-Team Antwerp botst in 2e wedstrijd op sterk Omaha

clock 19:33

19 uur 33. Team Antwerp - Omaha: 18-21. De tweede wedstrijd van Team Antwerp in Riyad is op een anticlimax geëindigd. Het Belgische viertal kwam tegen Omaha - een ploeg uit de Verenigde Staten - al snel op voorsprong. Onder impuls van Dennis Donkor kon het halverwege de wedstrijd een kloofje uitbouwen, maar nadien verloor Team Antwerp de grip op de wedstrijd. Thibaut Vervoort werd goed in de tang gehouden en de Amerikanen zelf begonnen steeds vlotter te scoren. Na een zenuwachtige slotfase eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 18-21 in het nadeel van de Belgen. Zo meteen (21.05 uur) neemt Omaha het op tegen hun landgenoten van St. Louis. Het resultaat van die wedstrijd bepaalt of Antwerp door kan stoten naar de volgende ronde. Enkel de eerste twee van de poule van 3 heeft een ticket voor de kwartfinale. .