Eli Iserbyt wil met meer rugoefeningen zenuwpijn ontzenuwen: "Kan het niet erger maken"

Medische onderzoeken hebben aangetoond dat ischialgie of zenuwpijn vanuit de onderrug de boosdoener is die Eli Iserbyt de voorbije weken heeft afgeremd.

Volgens zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal is rust in dit geval niet de beste optie, blijven sporten wel. Iserbyt zal vrijdag dus weer van de partij zijn in Niel en zondag in de Beekse Bergen.

"Ik ben blij dat ik kan blijven crossen, want ik cross heel graag en liefst heel veel", zetgt Iserbyt zelf.

"Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of een onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval. Dat is ook zondag in Namen gebeurd."

"Ik had al vanaf de eerste cross in Kruibeke last van deze zenuwpijnen, maar door hard te werken kon ik het onder controle houden. De resultaten waren ook supergoed."

"Maar vanaf nu zal ik nóg meer tijd besteden aan de nodige rugoefeningen en zal ik nóg vaker naar de kinesist gaan."