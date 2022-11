Strijdend Menen kan ook geen set afsnoepen in 3e Champions League-duel

clock 19:52

19 uur 52. Menen blijft setloos achter na 3 speeldagen. Ook tegen het Tsjechische team Karlovarsko heeft Menen geen set kunnen winnen in de Champions League. In de eerste set kwamen de West-Vlamingen ruiken aan setwinst toen het leidde met 21-24. Maar de Tsjechen toonden hun weerbaarheid, kwamen terug tot 24-24 en wonnen de set met 28-26. Ook in set 2 bleef Menen tot 24-24 in de running voor setwinst. Maar ook toen bleef de Tsjechische thuisploeg het koelst (26-24). In de 3e set was de veer bij de Belgen gebroken: 25-17. .