Dapper Roeselare stunt niet in Champions League tegen Italiaanse topclub Civitanova

clock 22:54

22 uur 54. Civitanova is klasse te sterk voor Roeselare. Voor Stijn D'Hulst was de ontmoeting met Civitanova een duel met zijn ex-team. Bij de Italianen won D'Hulst de Italiaanse titel, de beker, de Champions League en het WK voor clubs. Vanavond mochten D'Hulst en zijn Roeselare-makkers nog dromen van de zege, toen het 1-1 stond. Een nek-aan-nekrace in de 3e set mondde uit in setwinst (23-25) voor Civitanova. Roeselare hield ook in de 4e set gelijke tred, liet een matchpunt liggen en boog het hoofd bij 27-29. Setstanden: 19-25, 25-21, 23-25, 27-29 .