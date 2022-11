Vanaf morgen weer bekervoetbal: Dit zijn de affiches van de 1/16e finales van de Croky Cup

Het Belgische voetbal maakt zich op voor de traditioneel drukste voetbalavonden van het jaar, wanneer van dinsdag tot donderdag alle zestiende finales in de Croky Cup op het programma staan en de clubs uit 1A - op enkele uitzonderingen na - ploegen uit de lagere reeksen bekampen.

Dinsdag: o.a. Standard en OHL

Oud-Heverlee Leuven maakt de verplaatsing naar Boussu in de Borinage en neemt het op tegen de ambitieuze eerstenationaler Francs Borains (20u30), met onder meer Teddy Chevalier (ex-Zulte Waregem en -KV Kortrijk) in de rangen.

Tweedeklasser Deinze ontvangt AS Eupen (20u) en ook Standard moet naar Denderleeuw voor een duel met een team uit de Challenger Pro League, Dender (20u30).

Dinsdag staan vier wedstrijden op de agenda. Omdat er dit seizoen achttien ploegen in de Jupiler Pro League uitkomen, zijn confrontaties tussen eersteklassers niet uitgesloten. Zo trappen rode lantaarn Seraing en Charleroi de zestiende finales dinsdag (19u30) in het Pairaystadion op gang.

Woensdag: o.a. Gent, Brugge en Genk

Woensdag volgt het zwaartepunt met negen duels, waarvan er vijf om 20 uur starten. Union stapt de bus op naar Cappellen, dat in de bovenste regionen van zijn reeks in de tweede afdeling speelt.



Zulte Waregem trekt naar Lommel (Challenger Pro League), KV Mechelen naar Lokeren-Temse (2e afdeling). Cercle Brugge ontvangt Beerschot (Challenger Pro League) en KV Oostende reist naar Tessenderlo om Thes Sport (1e nationale) in de ogen te kijken.



Bekerhouder AA Gent moet om 20u30 aan de bak bij Dessel Sport, dat voorlopig in de kelder staat in eerste nationale. Westerlo en Genk bekampen elkaar op hetzelfde moment in het tweede en laatste duel onder eersteklassers en Sint-Truiden ontvangt het Naamse Meux uit de tweede afdeling.



Club Brugge staat voor het laatste duel van woensdag (20u45) voor de verraderlijke verplaatsing naar Patro Eisden Maasmechelen. Extra pigment: coach van de ambitieuze eerstenationaler is Stijn Stijnen, tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang vaste man tussen de palen bij blauw-zwart.