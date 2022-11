Thierry Neuville staat op 2e plaats na turbulente 2e dag in WK-rally van Japan

clock 09:46 09 uur 46. Er kwamen meer en meer bladeren waardoor je de weg niet kon zien en je niet weet of er grip is. Ik wilde daar geen fout maken. We zitten in een goede positie en blijven vooraan meedoen". Thierry Neuville na de 5e rit van de dag. Er kwamen meer en meer bladeren waardoor je de weg niet kon zien en je niet weet of er grip is. Ik wilde daar geen fout maken. We zitten in een goede positie en blijven vooraan meedoen" Thierry Neuville na de 5e rit van de dag

clock 09:45 09 uur 45.

clock 09:38 09 uur 38. Neuville staat 2e na eerste volledige wedstrijddag. Op donderdag stond er maar een ritje van 2,75 km op het menu. Sébastien Ogier (Toyota) was de beste van een top 5 binnen de seconde. Neuville kwam met zijn Hyundai als vierde 3 tienden tekort op de Fransman. Vandaag/vrijdag stonden er 2 lussen van 3 ritten gepland. Na de eerste lus was Neuville naar de leiding gereden. In de tweede viel hij terug naar de tweede plaats. De koppositie is voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota), die 3 seconden voorsprong heeft op de Belg. De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) is derde op 5.1 seconden. . Neuville staat 2e na eerste volledige wedstrijddag Op donderdag stond er maar een ritje van 2,75 km op het menu. Sébastien Ogier (Toyota) was de beste van een top 5 binnen de seconde. Neuville kwam met zijn Hyundai als vierde 3 tienden tekort op de Fransman.



Vandaag/vrijdag stonden er 2 lussen van 3 ritten gepland. Na de eerste lus was Neuville naar de leiding gereden. In de tweede viel hij terug naar de tweede plaats. De koppositie is voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota), die 3 seconden voorsprong heeft op de Belg. De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) is derde op 5.1 seconden.