Thierry Neuville neemt leiding over in laatste WK-rally in Japan

Nog 5 ritten te gaan. Op zondag worden er nog vijf ritten gereden. Met slechts vier seconden voorsprong op Elfyn Evans moet Thierry Neuville tijdens de slotdag nog flink aan de bak. Ott Tänak (Hyundai) is derde op 39.9 seconden. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) is opgeschoven naar de negende plaats. In WRC2 is hij derde.



Ott Tänak (Hyundai) is derde op 39.9 seconden. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) is opgeschoven naar de negende plaats. In WRC2 is hij derde.

Sluit Neuville af met zege? Thierry Neuville (Hyundai) heeft na de tweede wedstrijddag in Japan de leidersplaats overgenomen van Elfyn Evans (Toyota). Evans reed zaterdagochtend wel meteen de snelste tijd, maar Neuville bleef druk zetten. In de namiddag moest onze landgenoot twee keer het hoofd buigen voor Sébastien Ogier, maar ook zonder één klassementsrit te winnen kon hij Evans aflossen als leider. De tweede volledige wedstrijddag zou worden afgesloten met twee korte klassementsritten van 1.4 km in Okazaki. Maar dat werd er uiteindelijk maar één die met bijna een uur vertraging van start ging. Er zouden niet genoeg duikers aanwezig geweest zijn om bij een eventuele crash deelnemers uit het water te halen. Met een laagstaande zon en koude banden reed Thierry Neuville de snelste tijd, zijn enige van de rally tot dusver.



De tweede volledige wedstrijddag zou worden afgesloten met twee korte klassementsritten van 1.4 km in Okazaki. Maar dat werd er uiteindelijk maar één die met bijna een uur vertraging van start ging. Er zouden niet genoeg duikers aanwezig geweest zijn om bij een eventuele crash deelnemers uit het water te halen. Met een laagstaande zon en koude banden reed Thierry Neuville de snelste tijd, zijn enige van de rally tot dusver.



Neuville: "Wisselvallige dag". "Het was voor iedereen een moeilijke dag", blikte Thierry Neuville in de mediazone terug op de turbulente en ingekorte dag. "Het was een kortere dag dan gepland. De wegen waren heel uitdagend en zowel ik als mij copiloot had heel wat werk. Het was een wisselvallige dag, maar al bij al zijn we die goed doorgekomen. Het moeilijkste was het karakter van de ritten en de voortdurend veranderende omstandigheden." In vergelijking met de Rally van Japan uit het verleden is dit een volledig nieuwe rally. Neuville rijdt deze rally voor het eerst. "Het is moeilijk, maar dat is het voor iedereen." "Je begint van nul en vervolgens probeer je om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. We wisten dat het een bochtig parcours zou zijn, maar dat het zo bochtig was hadden we niet verwacht. Bovendien zijn de wegen zeer smal en verandert de grip constant. Je moet dan op zoek naar een compromis en daar worstelen we op dit moment mee."



"Het was een kortere dag dan gepland. De wegen waren heel uitdagend en zowel ik als mij copiloot had heel wat werk. Het was een wisselvallige dag, maar al bij al zijn we die goed doorgekomen. Het moeilijkste was het karakter van de ritten en de voortdurend veranderende omstandigheden."



In vergelijking met de Rally van Japan uit het verleden is dit een volledig nieuwe rally. Neuville rijdt deze rally voor het eerst. "Het is moeilijk, maar dat is het voor iedereen."



"Je begint van nul en vervolgens probeer je om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. We wisten dat het een bochtig parcours zou zijn, maar dat het zo bochtig was hadden we niet verwacht. Bovendien zijn de wegen zeer smal en verandert de grip constant. Je moet dan op zoek naar een compromis en daar worstelen we op dit moment mee."

"Er kwamen meer en meer bladeren waardoor je de weg niet kon zien en je niet weet of er grip is. Ik wilde daar geen fout maken. We zitten in een goede positie en blijven vooraan meedoen." - Thierry Neuville na de 5e rit van de dag.

Neuville staat 2e na eerste volledige wedstrijddag. Op donderdag stond er maar een ritje van 2,75 km op het menu. Sébastien Ogier (Toyota) was de beste van een top 5 binnen de seconde. Neuville kwam met zijn Hyundai als vierde 3 tienden tekort op de Fransman. Vandaag/vrijdag stonden er 2 lussen van 3 ritten gepland. Na de eerste lus was Neuville naar de leiding gereden. In de tweede viel hij terug naar de tweede plaats. De koppositie is voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota), die 3 seconden voorsprong heeft op de Belg. De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) is derde op 5.1 seconden.



Vandaag/vrijdag stonden er 2 lussen van 3 ritten gepland. Na de eerste lus was Neuville naar de leiding gereden. In de tweede viel hij terug naar de tweede plaats. De koppositie is voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota), die 3 seconden voorsprong heeft op de Belg. De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) is derde op 5.1 seconden.