LIVEBLOG Champions League-loting: "Benfica of Napoli wil je op dit moment niet treffen"

Wim De Coninck: "Benfica niet onderschatten". De Sporza-surfer zet Benfica op 2, maar Pickx Sports-analist Wim De Coninck waarschuwt voor de Portugezen. "Benfica mag je zeker niet onderschatten. Het is al 23 wedstrijden ongeslagen dit seizoen," weet De Coninck. "Samen met Napoli is Benfica de grote revelatie van de groepsfase. Dat zijn 2 teams die je op dit moment niet wilt treffen. Mijn gevoel zegt: doe nu maar Chelsea of Tottenham."



POLL: U hoopt op Tottenham of Benfica voor Club Brugge

Tottenham of Benfica voor Sporza-surfer. In een poll op onze website maakten bijna 41.000 surfers hun favoriete tegenstander voor Club Brugge kenbaar. Bijna 30 procent van de stemmers hoopt op Tottenham, Benfica is de nummer 2 met 21 procent van de stemmen. Napoli en Real Madrid, allebei 8 procent, zijn de 2 ploegen die de Sporza-surfers liefst mijden.



Napoli en Real Madrid, allebei 8 procent, zijn de 2 ploegen die de Sporza-surfers liefst mijden.

Wie kan Club Brugge loten? Club Brugge komt in de 1/8e finales sowieso tegen een groepswinnaar uit. Porto, de nummer 1 uit de eigen poule, is daar niet meer bij. Blijven over als mogelijke tegenstanders:
- Bayern (Dui)
- Benfica (Por)
- Chelsea (Eng)
- Manchester City (Eng)
- Napoli (Ita)
- Real Madrid (Spa)
- Tottenham (Eng)

- Bayern (Dui)

- Benfica (Por)

- Chelsea (Eng)

- Manchester City (Eng)

- Napoli (Ita)

- Real Madrid (Spa)

- Tottenham (Eng)

Club Brugge treft groepswinnaar in 1/8e finales: dit zijn de mogelijke tegenstanders