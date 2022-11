Gemaakt om mensen te redden, maar waarom is Bengaals vuur zo gevaarlijk? "Tot 3.000 graden warm"

Bengaals vuur, een vuurpijl waar een vlam uitkomt in verschillende kleuren, is heel populair bij voetbalsupporters. Maar het is ook heel gevaarlijk.

"Zo'n vuurpijl is zéér warm. Het gaat tot 3.000 graden", vertelt Sven Degruytere, de veiligheidsverantwoordelijke van KAA Gent. "Het blijft ook branden." Het werd dan ook ooit gemaakt als veiligheidstool op zee.

"Je moet de vuurpijl laten uitbranden en zeker niet aanraken of proberen te doven door met je voet erop te stampen", aldus Degruytere.

"Er zijn regels opgelegd van de UEFA uit, dat we het zeker niet mogen oprapen en gewoon laten uitbranden."

"Het grote gevaar is dat het in het wilde weg wordt gegooid."