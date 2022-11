Jasper Philipsen mag het zegegebaar maken in Tour de France Saitama Criterium

Het door Tour-organisator ASO georganiseerde criterium in Japan was intussen aan zijn 8e editie toe. De voorbije 2 jaar werd het telkens geannuleerd, vanwege de coronapandemie.

Zondag kwam het in de finale tot een sprintje met zijn drieën tussen Jasper Philipsen, Jonas Vingegaard en Geraint Thomas. Daarin trok Philipsen aan het langste eind, voor Vingegaard en Thomas. De afscheidnemende Alejandro Valverde werd 4e.

Op de erelijst is Philipsen de opvolger van Yukiya Arashiro, de winnaar in 2019. Hij klopte toen Egan Bernal en Primoz Roglic. Philipsen is tevens de eerste Belg op de erelijst.