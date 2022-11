Alexis Saelemaekers heeft goed nieuws 2 weken voor WK: "Comeback afgerond"

Alexis Saelemaekers blesseerde zich begin vorige maand aan het mediale ligament van zijn linkerknie. Een operatie was niet nodig, maar zijn WK leek wel op de helling te staan.

Maar na een intense revalidatieperiode lijkt Saelemaekers net op tijd weer fit. De speler van Milan laat op Instagram weten dat zijn herstel erop zit. "Comeback afgerond", klinkt het bij een filmpje op Instagram van zijn revalidatie.

Voor de WK-start speelt AC Milan nog 2 wedstrijden, dinsdag uit bij Cremonese en volgende week zondag in San Siro tegen Fiorentina. Saelemaekers kwam dit seizoen bij Milan voorlopig 9 keer in actie, waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist gaf. Beide goals maakte hij in de Champions League.