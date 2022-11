OHL en Anderlecht blijven ongeslagen leiders na zeges tegen Genk en Gent

Tweeklapper van Detruyer beslist wedstrijd

Anderlecht haalt uit tegen Gent

Een uur lang kon Gent alles nog belopen, maar toen plooide het toch.

Jacobs opende met een raket de score. Nog geen twee minuten later had Wijnants de 0-2 al tegen het net geprikt voor Anderlecht. In het slot van de wedstrijd had paars-wit geen medelijden met zijn tegenstander: Tison en De Keijzer dikten de score nog aan tot een vlotte 0-4 zege.