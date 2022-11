Matthias Casse en Gabrielle Willems pakken zilver op Grand Slam van Bakoe, Umayev goed voor brons

Matthias Casse liet zich in de categorie tot 81 kg verrassen in de finale. Zijn tegenstander, Saeid Mollaei, voerde een trage counter uit. De Iraniër, die voor Kazachstan uitkomt, kreeg zo een waza-ari achter zijn naam en verdedigde daarna perfect. Casse moest zo vrede nemen met zilver, zijn 15e medaille op een internationaal toernooi.



Gabriella Willems moest in haar finale haar meerdere erkennen in Sanne van Dijke in de categorie tot 70 kg. Na een minuut nam de Nederlandse nummer 2 van de wereld onze landgenote met een beenveeg te grazen en dat leverde de winnende ippon op. Veertien dagen na het zilver op de Grand Slam van Abu Dhabi werd het zo opnieuw zilver voor onze landgenote.

Abdul Umayev (-73 kg) kon zijn laatste kamp van de dag wel winnend afsluiten. In de kamp voor brons tegen de Oezbeek Murodjon Yuldoshev kon onze landgenoot in de verlengingen de winnende waza-ari scoren. Na het brons in Antalya op 2 april van dit jaar, veroverde Abdul Umayev in Bakoe zijn tweede medaille op een Grand Slam.