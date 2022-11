WK LIVE: Spanje vervangt linksachter, boetes schrikken Duitsland niet af

Neymar heeft Lionel Messi - zijn Argentijnse boezemvriend bij Paris Saint-Germain - uitgedaagd in een interview met The Telegraph.





"We praten er niet vaak over, maar soms hebben we het over de mogelijkheid dat we elkaar in de halve finale of finale tegenkomen", zei de aanvaller. "Ik zeg dan tegen Messi dat ik hem ga verslaan en we wereldkampioen worden."





"Ik voel me fysiek goed, ik ben gelukkig, ik beleef een heel gelukkige periode bij de club, dus ik voel me goed voorbereid." Neymar komt in Qatar aan in topvorm na een uitstekend seizoensbegin met PSG. In 19 matchen liet hij 13 doelpunten optekenen.