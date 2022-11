WK LIVE: Skov Olsen gaat met Denemarken naar Qatar, Nielsen (nog) niet

Romeo Lavia zit waarschijnlijk weer in de kern voor de match dit weekend bij zijn club Southampton. De jonge Belg is lange tijd out geweest met een hamstringblessure, maar zal zo voor het WK misschien toch weer fit zijn.





"De kans is groot dat hij in mijn selectie zit", zei zijn coach Ralph Hasenhüttl. "Hij heeft gisteren niet getraind omdat hij wat last had aan zijn knie. Maar dat is normaal als je lange tijd out bent met een blessure spelen er daarna soms andere kwaaltjes op."





Lavia was in het begin van het seizoen de revelatie in de Premier League en velen zagen hem al als verrassing voor Qatar. Misschien kan hij Martinez in deze ene match nog overtuigen.