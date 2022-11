WK LIVE: Sergio Ramos treurt na niet-selectie: "Net nu ik me weer de oude voel"

clock 19:06 Sergio Ramos werd gepasseerd door bondscoach Luis Enrique: "Ik voel mezelf dit seizoen eindelijk weer de oude. Ik geniet weer van het voetbal", zegt de 36-jarige verdediger van PSG. "Het WK was nog altijd een droom, maar ik moet de Wereldbeker helaas thuis volgen. Dat is zwaar, maar de zon komt morgen weer op.". 19 uur 06. Sergio Ramos werd gepasseerd door bondscoach Luis Enrique: "Ik voel mezelf dit seizoen eindelijk weer de oude. Ik geniet weer van het voetbal", zegt de 36-jarige verdediger van PSG. "Het WK was nog altijd een droom, maar ik moet de Wereldbeker helaas thuis volgen. Dat is zwaar, maar de zon komt morgen weer op."

clock 16:19 16 uur 19. Nederland veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten . De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde. "Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan", zegt aanvoerder Virgil van Dijk. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk." De verdediger van Liverpool hoopt dat Oranje in Qatar kan bijdragen aan de veranderingen die al een aantal jaar gaande zijn op gebied van arbeidsrechten. "Vanuit de 'bestuurskamers' is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren", aldus Van Dijk. "Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in de groepsfase van het WK tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel. De tenues die het Nederlands elftal tijdens de laatste interlandperiode droeg tegen Polen en België werden ook geveild. Het opgehaalde bedrag van ruim 50.000 euro komt volgens de KNVB eveneens ten goede aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Zij moesten de afgelopen jaren vaak in extreem warme omstandigheden werken aan onder meer de bouw van de stadions. . Nederland veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde. "Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan", zegt aanvoerder Virgil van Dijk. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk." De verdediger van Liverpool hoopt dat Oranje in Qatar kan bijdragen aan de veranderingen die al een aantal jaar gaande zijn op gebied van arbeidsrechten. "Vanuit de 'bestuurskamers' is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren", aldus Van Dijk. "Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in de groepsfase van het WK tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel. De tenues die het Nederlands elftal tijdens de laatste interlandperiode droeg tegen Polen en België werden ook geveild. Het opgehaalde bedrag van ruim 50.000 euro komt volgens de KNVB eveneens ten goede aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Zij moesten de afgelopen jaren vaak in extreem warme omstandigheden werken aan onder meer de bouw van de stadions.

clock 14:56 14 uur 56. Rüdiger schenkt WK-premie aan goed doel. De Duitse international Antonio Rüdiger steunt met een deel van zijn WK-premie 11 kinderen in Sierra Leone. De 29-jarige verdediger van Real Madrid financiert in samenwerking met de hulporganisatie 'BigShoe' behandelingen voor patiënten uit de provinciestad Lunsar, van wie de meesten aan aangeboren klompvoeten lijden, aldus een persbericht van de organisatie. "In Duitsland heb ik de kansen gekregen die veel mensen in Sierra Leone, het thuisland van mijn moeder, worden ontzegd", zegt Rüdiger in de verklaring. Hij meldt verder "de bevoorrechte situatie waarin ik me bevind" te waarderen. "Hier helpen is voor mij een erezaak." . Rüdiger schenkt WK-premie aan goed doel De Duitse international Antonio Rüdiger steunt met een deel van zijn WK-premie 11 kinderen in Sierra Leone.

De 29-jarige verdediger van Real Madrid financiert in samenwerking met de hulporganisatie 'BigShoe' behandelingen voor patiënten uit de provinciestad Lunsar, van wie de meesten aan aangeboren klompvoeten lijden, aldus een persbericht van de organisatie.

"In Duitsland heb ik de kansen gekregen die veel mensen in Sierra Leone, het thuisland van mijn moeder, worden ontzegd", zegt Rüdiger in de verklaring. Hij meldt verder "de bevoorrechte situatie waarin ik me bevind" te waarderen. "Hier helpen is voor mij een erezaak."

clock 14:56 14 uur 56.

clock 12:16 Hij is er: Lionel Messi arriveerde vanochtend in Qatar. 12 uur 16. Hij is er: Lionel Messi arriveerde vanochtend in Qatar.

clock 12:11 12 uur 11. Zieke Ter Stegen reist nog niet naar trainingskamp. De Duitse doelman Marc-André ter Stegen sukkelt met maagpijn en vliegt maandag niet mee met de rest van de WK-selectie naar de trainingsbasis in Oman. De Barcelona-keeper arriveerde zondag in het hotel in Frankfurt, samen met de rest van de 26-koppige selectie. Daar is besloten dat hij in Duitsland blijft tot hij weer fit genoeg is om te reizen. Duitsland speelt woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oman en reist donderdag door naar Qatar. . Zieke Ter Stegen reist nog niet naar trainingskamp De Duitse doelman Marc-André ter Stegen sukkelt met maagpijn en vliegt maandag niet mee met de rest van de WK-selectie naar de trainingsbasis in Oman.

De Barcelona-keeper arriveerde zondag in het hotel in Frankfurt, samen met de rest van de 26-koppige selectie. Daar is besloten dat hij in Duitsland blijft tot hij weer fit genoeg is om te reizen.

Duitsland speelt woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oman en reist donderdag door naar Qatar.



clock 12:11 12 uur 11. Ter Stegen wacht nog even met de trip naar Qatar.

clock 11:14 11 uur 14. Thuram vult laatste plekje in. Heel wat geblesseerden bij Frankrijk. Toch is de aanvallende linie indrukwekkend: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku en nu ook Marcus Thuram. De 25-jarige spits is als laatste opgeroepen door Didier Deschamps. Bij Borussia Mönchengladbach is hij dit seizoen al goed voor 13 goals en 4 assists. De zoon van voormalig wereldkampioen Lilian Thuram deelt op zijn Instagram dat "een droom werkelijkheid wordt." . Thuram vult laatste plekje in Heel wat geblesseerden bij Frankrijk. Toch is de aanvallende linie indrukwekkend: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku en nu ook Marcus Thuram.

De 25-jarige spits is als laatste opgeroepen door Didier Deschamps. Bij Borussia Mönchengladbach is hij dit seizoen al goed voor 13 goals en 4 assists.

De zoon van voormalig wereldkampioen Lilian Thuram deelt op zijn Instagram dat "een droom werkelijkheid wordt."

clock 11:14 11 uur 14.

clock 10:58 10 uur 58. Kimpembe volgende afvaller bij Frankrijk. Alweer een aderlating voor Frankrijk. Verdediger Presnel Kimpembe is onvoldoende hersteld van zijn hamstringblessure en raakt niet tijdig fit voor het WK. Axel Dasi, een 24-jarige verdediger die bij Philippe Clement in Monaco speelt, is zijn vervanger. Bij Frankrijk ontbreken ook basispionnen Paul Pogba en N'Golo Kanté. . Kimpembe volgende afvaller bij Frankrijk Alweer een aderlating voor Frankrijk. Verdediger Presnel Kimpembe is onvoldoende hersteld van zijn hamstringblessure en raakt niet tijdig fit voor het WK.



Axel Dasi, een 24-jarige verdediger die bij Philippe Clement in Monaco speelt, is zijn vervanger.

Bij Frankrijk ontbreken ook basispionnen Paul Pogba en N'Golo Kanté.

clock 10:58 10 uur 58.

clock 14-11-2022 14-11-2022.

clock 22:32 22 uur 32. Duivels-tegenstander blesseert zich tegen Monaco. De Marokkaanse international Amine Harit heeft zich in de laatste wedstrijd voor het WK geblesseerd. De speler van Marseille moest het veld verlaten in de partij tegen het AS Monaco van Philippe Clement. De knieblessure leek ernstig. De kans dat hij de wedstrijd tegen de Rode Duivels op het WK haalt, is gering. . Duivels-tegenstander blesseert zich tegen Monaco De Marokkaanse international Amine Harit heeft zich in de laatste wedstrijd voor het WK geblesseerd. De speler van Marseille moest het veld verlaten in de partij tegen het AS Monaco van Philippe Clement. De knieblessure leek ernstig. De kans dat hij de wedstrijd tegen de Rode Duivels op het WK haalt, is gering.

clock 22:32 22 uur 32. Amine Harit blesseert zich vlak voor het WK.

clock 13-11-2022 13-11-2022.

clock 18:17 18 uur 17. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni brandt een kaarsje voor de twijfelgevallen in zijn kern. Hij heeft alvast een smeekbede gelanceerd richting de Europese clubs om Argentijnen die niet 100 procent fit zijn, de komende dagen te sparen. "Sommige spelers zullen uit voorzorg niet in actie komen", bevestigt Scaloni. Zijn landgenoot bij Sevilla, Jorge Sampaoli, gaf alvast gehoor aan de oproep. Zo werden Alejandro Gomez en Marcos Acuna uit de kern gelaten. . De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni brandt een kaarsje voor de twijfelgevallen in zijn kern. Hij heeft alvast een smeekbede gelanceerd richting de Europese clubs om Argentijnen die niet 100 procent fit zijn, de komende dagen te sparen. "Sommige spelers zullen uit voorzorg niet in actie komen", bevestigt Scaloni. Zijn landgenoot bij Sevilla, Jorge Sampaoli, gaf alvast gehoor aan de oproep. Zo werden Alejandro Gomez en Marcos Acuna uit de kern gelaten.

clock 16:12 16 uur 12. WK voetbal 2022 Geveld wanneer het telt: wie is er niet bij op het WK door blessure?

clock 16:10 16 uur 10. Goed nieuws van Son . De Zuid-Koreaanse sterspeler Son Heung-min is na een oogoperatie op tijd speelklaar voor het WK voetbal in Qatar, zo bevestigde hij woensdag in een mededeling van zijn club Tottenham Hotspur. De dertigjarige Son liep vorige week een breuk in de zone rond zijn linkeroog op tijdens de eerste helft van het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). Son moest nog voor het halfuur naar de kant bij Tottenham na een duel met Marseille-verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht). "Dit WK wil ik voor geen geld ter wereld missen", stelde hij de fans gerust. "Voor je land uitkomen op een WK is een jongensdroom en dat wil je dan ook niet missen." Voor Son wordt het in Qatar zijn derde WK met Zuid-Korea, na de WK's in Brazilië (2014) en Rusland (2018). Met Zuid-Korea zit hij op het WK in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar. . Goed nieuws van Son De Zuid-Koreaanse sterspeler Son Heung-min is na een oogoperatie op tijd speelklaar voor het WK voetbal in Qatar, zo bevestigde hij woensdag in een mededeling van zijn club Tottenham Hotspur. De dertigjarige Son liep vorige week een breuk in de zone rond zijn linkeroog op tijdens de eerste helft van het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). Son moest nog voor het halfuur naar de kant bij Tottenham na een duel met Marseille-verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht). "Dit WK wil ik voor geen geld ter wereld missen", stelde hij de fans gerust. "Voor je land uitkomen op een WK is een jongensdroom en dat wil je dan ook niet missen." Voor Son wordt het in Qatar zijn derde WK met Zuid-Korea, na de WK's in Brazilië (2014) en Rusland (2018). Met Zuid-Korea zit hij op het WK in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

clock 16:10 16 uur 10. WK voetbal 2022 Sadio Mané speelt niet tegen Schalke, maar Bayern geeft Senegal nog beetje hoop

clock 09-11-2022 09-11-2022.

clock 08:37 08 uur 37. Reservedoelman Canada met succes geopereerd. Maxime Crépeau, reservedoelman van de Canadese nationale ploeg, is zondag met succes geopereerd nadat hij zaterdag in de MLS Cup zijn rechterbeen brak. Dat heeft zijn team Los Angeles FC bekendgemaakt. De Canadese voetbalbond communiceerde intussen dat Crépeau het komende WK in Qatar mist. . Reservedoelman Canada met succes geopereerd Maxime Crépeau, reservedoelman van de Canadese nationale ploeg, is zondag met succes geopereerd nadat hij zaterdag in de MLS Cup zijn rechterbeen brak. Dat heeft zijn team Los Angeles FC bekendgemaakt. De Canadese voetbalbond communiceerde intussen dat Crépeau het komende WK in Qatar mist.

clock 08:35 08 uur 35. Shuto Machino vervangt Yuta Nakayama in Japanse selectie. Aanvaller Shuto Machino zal de geblesseerde verdediger Yuta Nakayama vervangen in de 26-koppige selectie van Japan voor het WK in Qatar. De 23-jarige Machino (4 caps, 3 goals) is de steraanvaller van zijn club Shonan Bellmare in de J-League, voor wie hij dertien keer scoorde in het onlangs afgelopen seizoen 2021/22 in de Japanse eerste klasse. Japan is op het WK ingedeeld in een loodzware poule met Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december). . Shuto Machino vervangt Yuta Nakayama in Japanse selectie Aanvaller Shuto Machino zal de geblesseerde verdediger Yuta Nakayama vervangen in de 26-koppige selectie van Japan voor het WK in Qatar. De 23-jarige Machino (4 caps, 3 goals) is de steraanvaller van zijn club Shonan Bellmare in de J-League, voor wie hij dertien keer scoorde in het onlangs afgelopen seizoen 2021/22 in de Japanse eerste klasse. Japan is op het WK ingedeeld in een loodzware poule met Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december).

clock 08-11-2022 08-11-2022.