WK LIVE: Marokkaanse international Harit (Marseille) onzeker voor partij tegen Duivels na blessure

Duivels-tegenstander blesseert zich tegen Monaco. De Marokkaanse international Amine Harit heeft zich in de laatste wedstrijd voor het WK geblesseerd. De speler van Marseille moest het veld verlaten in de partij tegen het AS Monaco van Philippe Clement. De knieblessure leek ernstig. De kans dat hij de wedstrijd tegen de Rode Duivels op het WK haalt, is gering.

clock 22:32 22 uur 32. Amine Harit blesseert zich vlak voor het WK.

clock 18:17 18 uur 17. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni brandt een kaarsje voor de twijfelgevallen in zijn kern. Hij heeft alvast een smeekbede gelanceerd richting de Europese clubs om Argentijnen die niet 100 procent fit zijn, de komende dagen te sparen. "Sommige spelers zullen uit voorzorg niet in actie komen", bevestigt Scaloni. Zijn landgenoot bij Sevilla, Jorge Sampaoli, gaf alvast gehoor aan de oproep. Zo werden Alejandro Gomez en Marcos Acuna uit de kern gelaten.

clock 16:12 16 uur 12. WK voetbal 2022 Geveld wanneer het telt: wie is er niet bij op het WK door blessure?

clock 16:10 16 uur 10. Goed nieuws van Son. De Zuid-Koreaanse sterspeler Son Heung-min is na een oogoperatie op tijd speelklaar voor het WK voetbal in Qatar, zo bevestigde hij woensdag in een mededeling van zijn club Tottenham Hotspur. De dertigjarige Son liep vorige week een breuk in de zone rond zijn linkeroog op tijdens de eerste helft van het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). Son moest nog voor het halfuur naar de kant bij Tottenham na een duel met Marseille-verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht). "Dit WK wil ik voor geen geld ter wereld missen", stelde hij de fans gerust. "Voor je land uitkomen op een WK is een jongensdroom en dat wil je dan ook niet missen." Voor Son wordt het in Qatar zijn derde WK met Zuid-Korea, na de WK's in Brazilië (2014) en Rusland (2018). Met Zuid-Korea zit hij op het WK in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

clock 16:10 16 uur 10. WK voetbal 2022 Sadio Mané speelt niet tegen Schalke, maar Bayern geeft Senegal nog beetje hoop

clock 08:37 08 uur 37. Reservedoelman Canada met succes geopereerd. Maxime Crépeau, reservedoelman van de Canadese nationale ploeg, is zondag met succes geopereerd nadat hij zaterdag in de MLS Cup zijn rechterbeen brak. Dat heeft zijn team Los Angeles FC bekendgemaakt. De Canadese voetbalbond communiceerde intussen dat Crépeau het komende WK in Qatar mist.

clock 08:35 08 uur 35. Shuto Machino vervangt Yuta Nakayama in Japanse selectie. Aanvaller Shuto Machino zal de geblesseerde verdediger Yuta Nakayama vervangen in de 26-koppige selectie van Japan voor het WK in Qatar. De 23-jarige Machino (4 caps, 3 goals) is de steraanvaller van zijn club Shonan Bellmare in de J-League, voor wie hij dertien keer scoorde in het onlangs afgelopen seizoen 2021/22 in de Japanse eerste klasse. Japan is op het WK ingedeeld in een loodzware poule met Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december).

clock 20:36 De Denen moeten nog een beetje puzzelen. Bondscoach Kasper Hjulmand heeft al 21 namen ingevuld. Andreas Skov Olsen heeft goed nieuws gekregen, Club Brugge-ploegmaat Casper Nielsen moet nog enkele dagen bang afwachten. 20 uur 36.

clock 14:51 14 uur 51. Müller speelt niet meer voor het WK. Thomas Müller raakt na heup- en bekkenproblemen stilaan weer speelklaar, maar zal voor het WK in Qatar geen wedstrijden meer voor Bayern München spelen. Dat heeft Bayern-coach Julian Nagelsmann gezegd. "Thomas is op weg naar herstel. We kunnen hem ten vroegste vrijdag testen. Ik wil hem graag rust gunnen voor het WK, zodat alle pijntjes volledig kunnen genezen", verklaarde Nagelsmann in een persconferentie aan de vooravond van de ontvangst van Werder Bremen op de veertiende speeldag van de Bundesliga. De 33-jarige aanvaller speelt dinsdag dus niet tegen Bremen en zal komende zaterdag ook niet in actie komen tegen Schalke in Gelsenkirchen, in wat de laatste twee Bundesliga-wedstrijden van Bayern voor het WK in Qatar zijn. Nagelsmann wil dus geen risico nemen met Müller, zodat hij "fris aankomt op het WK". De schaduwspits heeft sinds eind september slechts enkele wedstrijden gespeeld (twee keer een halfuur in de Champions League, tien minuten in de Duitse beker en niets in de competitie) wegens problemen met zijn bekken, rug en heup. Bondscoach Hansi Flick maakt normaal donderdag zijn WK-selectie bekend.

clock 23:40 23 uur 40. WK-deelname Philippe Coutinho in gevaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Philippe Coutinho (30) met Brazilië zal afreizen naar het WK in Qatar (20 november-18 december). De middenvelder van Aston Villa liep een blessure aan de quadriceps op tijdens een training. Dat bevestigde Villa-coach Unai Emery zondag. Coutinho stond niet op het wedstrijdblad voor het duel met Manchester United. Het team van Leander Dendoncker boekte een knappe 3-1 zege tegen United. Volgens Braziliaanse media staat Coutinho zeker zes weken aan de kant. Het is maar de vraag of de middenvelder in de plannen van bondscoach Tite voorkwam. Hij lukte dit seizoen in 12 Premier League-matchen nog geen enkele goal of assist. Voor de oefeninterlands in september tegen Tunesië en Ghana werd Coutinho niet opgeroepen. Vijf van zijn 69 caps verzamelde hij evenwel dit jaar.

clock 17:33 17 uur 33. Herboren Lukebakio droomt van WK-selectie. Donderdag 10 november staat met stip genoteerd in de agenda van Dodi Lukebakio. Dan maakt bondscoach Roberto Martinez in Tubeke zijn 26-koppige WK-selectie bekend. De intussen 25-jarige Lukebakio heeft nog maar elf selecties en vijf caps achter zijn naam staan en kreeg tussen oktober 2021 en september van dit jaar geen speelminuten van de bondscoach. Zijn kansen op een WK-selectie leken zo eerder gering, maar eind september kwam Lukebakio in het Nations League-duel tegen Nederland plots weer boven water. Na 82 minuten mocht hij invallen en in de slotfase zag hij nog een omhaal tegen het doelkader belanden. Na een lastige uitleenbeurt vorig seizoen aan Wolfsburg heeft Lukebakio intussen bij Hertha weer zijn beste vorm teruggevonden. Het maakt dat de WK-kansen voor Lukebakio in stijgende lijn gaan. "Mijn focus ligt momenteel echter niet op dat WK", vertelde onze landgenoot. "Ik concentreer me op mijn prestaties bij mijn club en dan zien we wel wat er komende week gebeurt. Ik beslis immers niet of ik er al dan niet bij zal zijn, maar natuurlijk is dat WK een droom voor mij."

De intussen 25-jarige Lukebakio heeft nog maar elf selecties en vijf caps achter zijn naam staan en kreeg tussen oktober 2021 en september van dit jaar geen speelminuten van de bondscoach. Zijn kansen op een WK-selectie leken zo eerder gering, maar eind september kwam Lukebakio in het Nations League-duel tegen Nederland plots weer boven water. Na 82 minuten mocht hij invallen en in de slotfase zag hij nog een omhaal tegen het doelkader belanden.

Na een lastige uitleenbeurt vorig seizoen aan Wolfsburg heeft Lukebakio intussen bij Hertha weer zijn beste vorm teruggevonden. Het maakt dat de WK-kansen voor Lukebakio in stijgende lijn gaan. "Mijn focus ligt momenteel echter niet op dat WK", vertelde onze landgenoot. "Ik concentreer me op mijn prestaties bij mijn club en dan zien we wel wat er komende week gebeurt. Ik beslis immers niet of ik er al dan niet bij zal zijn, maar natuurlijk is dat WK een droom voor mij."



clock 23:30 23 uur 30. Doelman Canada uit met verschrikkelijke blessure. Canada zal in Qatar ook geen beroep kunnen doen op Maxime Crepeau. De doelman van LA FC viel vandaag in de MLS-finale uit met een verschrikkelijke beenbreuk. Hij staat wellicht maanden aan de kant.

clock 23:29 De blessure van Crepeau (niet voor gevoelige kijkers):. 23 uur 29.

clock 17:12 17 uur 12. Alphonso Davies, tegenstander van Duivels, geblesseerd naar de kant. Alphonso Davies, de linksachter van Canada, moest geblesseerd naar de kant in de wedstrijd van Bayern München tegen Hertha Berlijn. De aalvlugge verdediger greep naar zijn hamstring na een verdedigende actie. Over de ernst van de blessure is nog geen duidelijkheid. De vraag rijst of Davies de eerste WK-wedstrijd tegen de Rode Duivels op 23 november haalt.

Over de ernst van de blessure is nog geen duidelijkheid. De vraag rijst of Davies de eerste WK-wedstrijd tegen de Rode Duivels op 23 november haalt.

clock 12:49 Ben Chilwell liep eerder deze week een blessure op in de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. "Ondertussen heeft hij een scan van zijn hamstring ondergaan. Uit de resultaten blijkt dat Ben een aanzienlijke blessure heeft opgelopen. De verdediger zal naar alle verwachting - helaas - het WK missen", klinkt het in een statement van Chelsea. 12 uur 49.

clock 17:18 De voorselectie van Ghana kleurt Belgisch. Maar liefst zeven spelers uit de 55-koppige groep spelen namelijk in de Jupiler Pro League. De namen: Lawrence Ati Zigi (Eupen), Denis Odoi (Club), Mubarak Wakaso (Eupen), Elisha Owusu (Gent), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Joseph Paintsil (Genk), Kamal Sowah (Club). 17 uur 18.



De namen: Lawrence Ati Zigi (Eupen), Denis Odoi (Club), Mubarak Wakaso (Eupen), Elisha Owusu (Gent), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Joseph Paintsil (Genk), Kamal Sowah (Club).

clock 16:12 16 uur 12. FIFA-topvrouw: "Qatar zal iedereen verwelkomen met ongeziene gastvrijheid". Iets meer dan twee weken voor de openingswedstrijd van het omstreden WK in Qatar, maakt de Senegalese Fatma Samoura, een voormalige VN-functionaris die sinds 2016 aan de slag is als secretaris-generaal bij de Wereldvoetbalbond FIFA, zich sterk dat iedereen welkom is in Qatar. "Ongeacht uw ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, ben je meer dan welkom in Qatar en het land zal je verwelkomen met een ongeziene gastvrijheid", vertelt ze vrijdag in een door de FIFA verspreide mededeling. "Vanaf zondag 20 november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Qatar. Het zal gedurende één maand een voetbalfeest worden. Na alles wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is het de uitgelezen kans voor fans van over de hele wereld om naar Qatar af te zakken en zich te verenigen." Het is een eerder opvallende communicatie van de Wereldvoetbalbond, daags nadat er door Samoura en voorzitter Gianni Infantino een brief verstuurd werd aan de 32e deelnemende landen "om zich tijdens het WK op voetbal te focussen". Wereldwijd wordt er al jaren zware kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden in Qatar. Duizenden arbeidsmigranten vonden er de dood bij infrastructuurwerken. "Sinds het WK werd toegewezen aan Qatar, hebben we voor heel wat uitdagingen gestaan. De voorbije zes jaar werden er door het nieuwe FIFA-bestuur echter maatregelen genomen. Mensen die nog steeds denken dat de mensenrechtenproblematiek niet wordt aangepakt, moeten beseffen dat het Kafala-systeem intussen is afgeschaft." "Tijdens de warme periode van het jaar worden arbeiders beschermd. Inspecties worden uitgevoerd. Niet alleen op bouwwerven, maar ook in hotels en restaurants. We hebben nauw samengewerkt met onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en zij stellen dat Qatar een rolmodel is geworden voor de andere landen in de regio", aldus Samoura.

"Ongeacht uw ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, ben je meer dan welkom in Qatar en het land zal je verwelkomen met een ongeziene gastvrijheid", vertelt ze vrijdag in een door de FIFA verspreide mededeling.

"Vanaf zondag 20 november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Qatar. Het zal gedurende één maand een voetbalfeest worden. Na alles wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is het de uitgelezen kans voor fans van over de hele wereld om naar Qatar af te zakken en zich te verenigen."

Het is een eerder opvallende communicatie van de Wereldvoetbalbond, daags nadat er door Samoura en voorzitter Gianni Infantino een brief verstuurd werd aan de 32e deelnemende landen "om zich tijdens het WK op voetbal te focussen".

Wereldwijd wordt er al jaren zware kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden in Qatar. Duizenden arbeidsmigranten vonden er de dood bij infrastructuurwerken. "Sinds het WK werd toegewezen aan Qatar, hebben we voor heel wat uitdagingen gestaan. De voorbije zes jaar werden er door het nieuwe FIFA-bestuur echter maatregelen genomen. Mensen die nog steeds denken dat de mensenrechtenproblematiek niet wordt aangepakt, moeten beseffen dat het Kafala-systeem intussen is afgeschaft."

"Tijdens de warme periode van het jaar worden arbeiders beschermd. Inspecties worden uitgevoerd. Niet alleen op bouwwerven, maar ook in hotels en restaurants. We hebben nauw samengewerkt met onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en zij stellen dat Qatar een rolmodel is geworden voor de andere landen in de regio", aldus Samoura.