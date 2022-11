WK LIVE: Lionel Messi is in Qatar, nog vraagtekens bij Argentinië

clock 11:46 11 uur 46. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni moet mogelijk nog een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn 26-koppige selectie voor het WK. Na de oefeninterland van woensdagavond tegen de Verenigde Arabische Emiraten (5-0 winst) in Abu Dhabi bevestigde hij dat enkele spelers "geen 100 procent" zijn. Het gaat om aanvaller Paulo Dybala (AS Roma), verdediger Cristian Romero (Tottenham) en middenvelders Nicolas Gonzalez (Fiorentina) en Alejandro "Papu" Gomez (Sevilla). Geen van hen kwam woensdag in actie. "Sommige spelers zijn geen 100 procent. We hebben enkele kleine problemen", legde Scaloni uit. "Wij hebben nog een paar dagen om over de lijst te beslissen. Ik ben oprecht, ik kan niet zeggen dat ze 100 procent zijn. Maar we kunnen nog veranderingen doorvoeren. Hopelijk moet het niet, maar de mogelijkheid is er." Dinsdag (22 november) spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië. Daarna treffen ze Mexico en Polen. Volgens het reglement mogen bondscoaches tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd spelers in hun selectie wisselen in het geval van blessures. . De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni moet mogelijk nog een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn 26-koppige selectie voor het WK. Na de oefeninterland van woensdagavond tegen de Verenigde Arabische Emiraten (5-0 winst) in Abu Dhabi bevestigde hij dat enkele spelers "geen 100 procent" zijn. Het gaat om aanvaller Paulo Dybala (AS Roma), verdediger Cristian Romero (Tottenham) en middenvelders Nicolas Gonzalez (Fiorentina) en Alejandro "Papu" Gomez (Sevilla). Geen van hen kwam woensdag in actie. "Sommige spelers zijn geen 100 procent. We hebben enkele kleine problemen", legde Scaloni uit. "Wij hebben nog een paar dagen om over de lijst te beslissen. Ik ben oprecht, ik kan niet zeggen dat ze 100 procent zijn. Maar we kunnen nog veranderingen doorvoeren. Hopelijk moet het niet, maar de mogelijkheid is er." Dinsdag (22 november) spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië. Daarna treffen ze Mexico en Polen. Volgens het reglement mogen bondscoaches tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd spelers in hun selectie wisselen in het geval van blessures.

Daar is Messi. De Argentijnse WK-selectie is aangekomen in Qatar, al hadden de fotografen vooral oog voor één man: Lionel Messi. Na hun 5-0-zege tegen de Verenigde Arabisch Emiraten in Abu Dhabi vlogen ze meteen door naar Qatar.

Louis van Gaal krijgt het al aan de stok met journalist op de eerste persconferentie: "Iedere keer hetzelfde met jou!"

Van de Belgische beloften naar het WK met Marokko. Marokko heeft een vervanger voor de geblesseerde Amine Harit opgeroepen. Anass Zaroury (22) speelde in september nog met de Belgische beloften, maar hij kiest voor zijn roots. Marokko klopte aan bij de Mechelaar, die deze zomer van Charleroi naar Burnley vertrok. Daar was hij de jongste weken een uitblinker.

Depay is volledig fit. Wel goed nieuws bij Nederland. Daar heeft Memphis Depay zichzelf fit verklaard. De spits viel twee maanden geleden in de Nations League uit met een hamstringblessure, maar traint nu mee met de rest van de ploeg. "Dat gaat heel goed. Ik kan alles doen wat ik in een match zou doen." Afwachten of Van Gaal hem al durft te brengen in de openingsmatch tegen Senegal.

"Dat gaat heel goed. Ik kan alles doen wat ik in een match zou doen."

Afwachten of Van Gaal hem al durft te brengen in de openingsmatch tegen Senegal.

Randal Kolo Muani komt bij Franse selectie. Didier Deschamps heeft na het uitvallen van Christopher Nkunku weer moeten sleutelen aan zijn selectie. Hij haalt aanvaller Randal Kolo Muani bij de ploeg. Muani speelt bij Eintracht Frankfurt en is momenteel met zijn ploeg in Japan. Hij zal zo snel mogelijk naar de Franse nationale ploeg afreizen en wordt donderdagochtend verwacht. De 23-jarige aanvaller is een relatief nieuw gezicht bij Frankrijk. Hij was er in september pas voor het eerst bij.

Muani speelt bij Eintracht Frankfurt en is momenteel met zijn ploeg in Japan. Hij zal zo snel mogelijk naar de Franse nationale ploeg afreizen en wordt donderdagochtend verwacht.

De 23-jarige aanvaller is een relatief nieuw gezicht bij Frankrijk. Hij was er in september pas voor het eerst bij.

Christopher Nkunku haakt af bij Frankrijk. Pech blijft de Fransen achtervolgen. Christopher Nkunku viel vandaag op training uit en de 25-jarige aanvaller van RB Leipzig moet de Franse selectie verlaten. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Didier Deschamps zal sleutelen aan zijn selectie. Dat had hij net voor de eerste deadline al moeten doen door de blessure van Presnel Kimpembe. Ook Paul Pogba en N'Golo Kanté zijn niet fit geraakt.