WK LIVE: Lionel Messi en Argentinië aangekomen in Qatar

clock 07:31 07 uur 31. Daar is Messi. De Argentijnse WK-selectie is aangekomen in Qatar, al hadden de fotografen vooral oog voor één man: Lionel Messi. Na hun 5-0-zege tegen de Verenigde Arabisch Emiraten in Abu Dhabi vlogen ze meteen door naar Qatar.

clock 07:28 Messi geland in Qatar. 07 uur 28. Messi geland in Qatar

clock 17-11-2022 17-11-2022.

clock 20:16 20 uur 16. Speelt Zaroury op het WK ook tegen België?

clock 20:13 20 uur 13. Van de Belgische beloften naar het WK met Marokko. Marokko heeft een vervanger voor de geblesseerde Amine Harit opgeroepen. Anass Zaroury (22) speelde in september nog met de Belgische beloften, maar hij kiest voor zijn roots. Marokko klopte aan bij de Mechelaar, die deze zomer van Charleroi naar Burnley vertrok. Daar was hij de jongste weken een uitblinker.

clock 20:13 20 uur 13.

clock 11:18 11 uur 18. WK voetbal 2022 Welkom in Qatar! Deense tv-crew wordt tijdens uitzending weggejaagd door officials

clock 11:02 11 uur 02. Nederland is aangekomen in Qatar: "Het is niet zo warm, dat is al goed". Nederland is aangekomen in Qatar: "Het is niet zo warm, dat is al goed"

clock 11:00 11 uur . Ook de Engelse ploeg is al geland in Qatar. Ook de Engelse ploeg is al geland in Qatar

clock 10:57 10 uur 57. De Tribune Luister en kijk naar de WK-podcast van De Tribune met Aster, Filip en Peter

clock 09:05 09 uur 05. Depay is volledig fit. Wel goed nieuws bij Nederland. Daar heeft Memphis Depay zichzelf fit verklaard. De spits viel twee maanden geleden in de Nations League uit met een hamstringblessure, maar traint nu mee met de rest van de ploeg. "Dat gaat heel goed. Ik kan alles doen wat ik in een match zou doen." Afwachten of Van Gaal hem al durft te brengen in de openingsmatch tegen Senegal.

"Dat gaat heel goed. Ik kan alles doen wat ik in een match zou doen."

Afwachten of Van Gaal hem al durft te brengen in de openingsmatch tegen Senegal.

clock 09:02 09 uur 02. Randal Kolo Muani komt bij Franse selectie. Didier Deschamps heeft na het uitvallen van Christopher Nkunku weer moeten sleutelen aan zijn selectie. Hij haalt aanvaller Randal Kolo Muani bij de ploeg. Muani speelt bij Eintracht Frankfurt en is momenteel met zijn ploeg in Japan. Hij zal zo snel mogelijk naar de Franse nationale ploeg afreizen en wordt donderdagochtend verwacht. De 23-jarige aanvaller is een relatief nieuw gezicht bij Frankrijk. Hij was er in september pas voor het eerst bij.

Muani speelt bij Eintracht Frankfurt en is momenteel met zijn ploeg in Japan. Hij zal zo snel mogelijk naar de Franse nationale ploeg afreizen en wordt donderdagochtend verwacht.

De 23-jarige aanvaller is een relatief nieuw gezicht bij Frankrijk. Hij was er in september pas voor het eerst bij.

clock 08:59 08 uur 59.

clock 16-11-2022 16-11-2022.

clock 23:14 23 uur 14. Een nieuwe Franse pechvogel na de training in de buurt van Parijs.

clock 23:09 23 uur 09. Christopher Nkunku haakt af bij Frankrijk. Pech blijft de Fransen achtervolgen. Christopher Nkunku viel vandaag op training uit en de 25-jarige aanvaller van RB Leipzig moet de Franse selectie verlaten. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Didier Deschamps zal sleutelen aan zijn selectie. Dat had hij net voor de eerste deadline al moeten doen door de blessure van Presnel Kimpembe. Ook Paul Pogba en N'Golo Kanté zijn niet fit geraakt.

clock 23:09 23 uur 09.

clock 14:58 14 uur 58. Messi noemt Brazilië, Frankrijk en Engeland de grote favorieten. Lionel Messi gelooft dat het WK in Qatar "een open strijd" wordt, maar ziet toch ook drie favorieten: Brazilië, Engeland en titelverdediger Frankrijk. "De kandidaten zijn altijd dezelfde", zei hij op het YouTube-kanaal van de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol. "Brazilië, Frankrijk en Engeland liggen momenteel iets voor op de rest, maar er kan van alles gebeuren." Volgens analisten maakt ook Argentinië dit jaar een goede kans om met de hoofdprijs te gaan lopen, maar Messi, die het WK nog nooit op zijn naam kon schrijven, wil niet op de feiten vooruit lopen.



"De kandidaten zijn altijd dezelfde", zei hij op het YouTube-kanaal van de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol. "Brazilië, Frankrijk en Engeland liggen momenteel iets voor op de rest, maar er kan van alles gebeuren."



Volgens analisten maakt ook Argentinië dit jaar een goede kans om met de hoofdprijs te gaan lopen, maar Messi, die het WK nog nooit op zijn naam kon schrijven, wil niet op de feiten vooruit lopen.

clock 14:56 14 uur 56. Franse spelers beloven financiële hulp aan ngo's die zich inzetten voor mensenrechten. Wereldkampioen Frankrijk zal financiële steun verlenen aan ngo's die zich inzetten "voor de bescherming van de mensenrechten". Les Bleus herhaalden hierbij hun engagement om "alle vormen van discriminatie te verwerpen". In een open brief erkennen de regerende wereldkampioenen de "moeilijke context" rond het WK. "Ieder van ons moet zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen", klinkt het. "Na collectief beraad hebben we daarom besloten om ngo's te steunen die zich inzetten voor de bescherming van de mensenrechten, via het schenkingsfonds 'Génération 2018', waarbij alle spelers van de selectie van 2022 en de stafleden betrokken zijn." 'Génération 2018' is een fonds dat de Franse wereldkampioenen van 2018 in het leven riepen met als doel om sociale projecten "die de spelers nauw aan het hart liggen" financieel te ondersteunen.



In een open brief erkennen de regerende wereldkampioenen de "moeilijke context" rond het WK. "Ieder van ons moet zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen", klinkt het.



"Na collectief beraad hebben we daarom besloten om ngo's te steunen die zich inzetten voor de bescherming van de mensenrechten, via het schenkingsfonds 'Génération 2018', waarbij alle spelers van de selectie van 2022 en de stafleden betrokken zijn."



'Génération 2018' is een fonds dat de Franse wereldkampioenen van 2018 in het leven riepen met als doel om sociale projecten "die de spelers nauw aan het hart liggen" financieel te ondersteunen.

clock 15-11-2022 15-11-2022.

clock 19:06 Sergio Ramos werd gepasseerd door bondscoach Luis Enrique: "Ik voel mezelf dit seizoen eindelijk weer de oude. Ik geniet weer van het voetbal", zegt de 36-jarige verdediger van PSG. "Het WK was nog altijd een droom, maar ik moet de Wereldbeker helaas thuis volgen. Dat is zwaar, maar de zon komt morgen weer op."

clock 16:19 16 uur 19. Nederland veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten . De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde. "Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan", zegt aanvoerder Virgil van Dijk. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk." De verdediger van Liverpool hoopt dat Oranje in Qatar kan bijdragen aan de veranderingen die al een aantal jaar gaande zijn op gebied van arbeidsrechten. "Vanuit de 'bestuurskamers' is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren", aldus Van Dijk. "Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in de groepsfase van het WK tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel. De tenues die het Nederlands elftal tijdens de laatste interlandperiode droeg tegen Polen en België werden ook geveild. Het opgehaalde bedrag van ruim 50.000 euro komt volgens de KNVB eveneens ten goede aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Zij moesten de afgelopen jaren vaak in extreem warme omstandigheden werken aan onder meer de bouw van de stadions.