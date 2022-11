WK LIVE: Het is druk op het vliegveld van Qatar: Ghanezen als helden ontvangen, Ronaldo eerder stoïcijns

clock 11:49 11 uur 49. Zieke Füllkrug mist eerste Duitse training op Qatarese bodem. Duitsland heeft vandaag een eerste keer getraind in Qatar in aanloop naar hun openingswedstrijd tegen Japan. Aanvaller Niclas Füllkrug ontbrak wegens ziekte. Het is afwachten of de speler van Werder Bremen inzetbaar is wanneer de Mannschaft volgende woensdag (23 november) zijn eerste WK-match speelt. Middenvelder Thomas Müller en verdediger Antonio Rüdiger trainden gewoon mee. Zij waren de voorbije weken op de sukkel met blessures. In het eerste kwartier van de training, dat open was voor de media, leken ze zonder problemen mee te draaien. Ook doelman Marc-André ter Stegen, die last had van de maag, tekende present . Zieke Füllkrug mist eerste Duitse training op Qatarese bodem Duitsland heeft vandaag een eerste keer getraind in Qatar in aanloop naar hun openingswedstrijd tegen Japan. Aanvaller Niclas Füllkrug ontbrak wegens ziekte. Het is afwachten of de speler van Werder Bremen inzetbaar is wanneer de Mannschaft volgende woensdag (23 november) zijn eerste WK-match speelt. Middenvelder Thomas Müller en verdediger Antonio Rüdiger trainden gewoon mee. Zij waren de voorbije weken op de sukkel met blessures. In het eerste kwartier van de training, dat open was voor de media, leken ze zonder problemen mee te draaien. Ook doelman Marc-André ter Stegen, die last had van de maag, tekende present

clock 11:45 11 uur 45. Volgens mij zijn Brazilië, Argentinië en Duitsland de grootste kanshebbers voor de wereldtitel. Luis Enrique, bondscoach Spanje.

clock 10:50 10 uur 50. Eén groot feest bij de Ghanezen wanneer spelers aankomen aan het hotel. Eén groot feest bij de Ghanezen wanneer spelers aankomen aan het hotel

clock 10:00 10 uur . De Portugezen zijn gisteren al geland in Qatar. De Portugezen zijn gisteren al geland in Qatar

clock 09:37 De wissel van de wacht is (opnieuw) een feit bij Argentinië. Thiago Almeida en Angel Correa zijn op het laatste moment opgeroepen om de onfortuinlijke Nicolas Gonzalez en Joaquin Correa te vervangen. Het duo is alvast geland in Qatar. 09 uur 37.

clock 19:29 19 uur 29. Davies sluit aan bij Canada. Alphonso Davies is dan toch in Qatar aangekomen. De linksback van Bayern München kreeg van zijn club groen licht om zich bij het nationale team van Canada te voegen. Begin deze maand liep Davies bij Bayern een blessure aan zijn hamstrings op. In Canada hielden ze hun adem angstvallig in, maar het lijkt er nu toch op dat de sterspeler in actie zal kunnen komen op het WK. Of hij de eerste groepswedstrijd, volgende woensdag tegen België haalt, is nog niet duidelijk. . Davies sluit aan bij Canada Alphonso Davies is dan toch in Qatar aangekomen. De linksback van Bayern München kreeg van zijn club groen licht om zich bij het nationale team van Canada te voegen. Begin deze maand liep Davies bij Bayern een blessure aan zijn hamstrings op. In Canada hielden ze hun adem angstvallig in, maar het lijkt er nu toch op dat de sterspeler in actie zal kunnen komen op het WK. Of hij de eerste groepswedstrijd, volgende woensdag tegen België haalt, is nog niet duidelijk.

clock 16:27 16 uur 27. Familie-avond in Turijn voor Brazilianen. De Braziliaanse spelers hebben vrijdagavond een vrije avond met de familie voor afreis naar Qatar. Neymar en co trainden eerder op de dag in het oefencentrum van Juventus in Turijn. Daar bereidde de Seleçao zich voor op het WK. Zaterdag reist de selectie af naar de Qatarese hoofdstad Doha, waar Brazilië op zoek gaat naar een zesde wereldtitel. Bondscoach Tite gunt zijn kern vrijdagavond nog een moment van ontspanning met de familie.

Zaterdag reist de selectie af naar de Qatarese hoofdstad Doha, waar Brazilië op zoek gaat naar een zesde wereldtitel. Bondscoach Tite gunt zijn kern vrijdagavond nog een moment van ontspanning met de familie.

Brazilië opent zijn Wereldbeker in groep G dinsdag tegen Servië. Nadien wachten nog confrontaties met Zwitserland (28 november) en Kameroen (2 december).

clock 15:40 Alejandro Baldé, de 19-jarige linksachter die dit jaar doorbrak bij FC Barcelona, vervangt Gaya en gaat de concurrentiestrijd opnieuw aan met ploegmaat Jordi Alba. 15 uur 40. Alejandro Baldé, de 19-jarige linksachter die dit jaar doorbrak bij FC Barcelona, vervangt Gaya en gaat de concurrentiestrijd opnieuw aan met ploegmaat Jordi Alba.

clock 15:18 15 uur 18. Duitsland: "We zijn bereid om boetes te betalen". Hoe gaan de deelnemers om met de mensenrechtensituatie in Qatar en alle (politieke) dossiers? De Duitse voetbalbond wil zich, zo geeft voorzitter Bernd Neuendorf aan, niet verstoppen. "En we zijn bereid om boetes te betalen", luidde het statement van de DFB. "Als er financiële sancties volgen, dan zullen we die respecteren." Doelman Manuel Neuer zal met de "One Love"-armband spelen. "Dat is geen politieke verklaring, maar het is wel een engagement richting de mensenrechten. En we sluiten andere gebaren en acties niet uit." "We moeten een sterk signaal geven. Het irriteert me dat we ons niet zouden moeten bezighouden met de mensenrechten door het WK." De FIFA had onlangs aan de landen gevraagd om "zich te focussen op het voetbal" en om "geen morele lessen" te geven.

clock 14:31 14 uur 31. Gaya keert vroegtijdig terug naar Spanje. Luis Enrique ziet een optie voor de linksachterpositie wegvallen. José Luis Gaya moest het trainingskamp van de Spanjaarden verlaten door een verstuiking in zijn rechterenkel. De verdediger lag in balans met Jordi Alba (FC Barcelona) om te starten bij Spanje. Door zijn blessure keert hij vroegtijdig terug naar Valencia.

De verdediger lag in balans met Jordi Alba (FC Barcelona) om te starten bij Spanje. Door zijn blessure keert hij vroegtijdig terug naar Valencia.

clock 18-11-2022 18-11-2022.

clock 23:09 23 uur 09. Houdt niet op voor Argentinië: ook Joaquin Correa out. Argentinië krijgt de nodige tikken te verwerken in de aanloop naar het WK. Een uur nadat Nicolas Gonzalez door blessure vervangen was door Angel Correa, moest bondscoach Lionel Scaloni van nog een spits afscheid nemen. Joaquin Correa kan niet meespelen, wat hij juist mankeert is niet bekendgemaakt. Scaloni haalt in zijn plaats de 21-jarige spits Thiago Almada, die voor Atlanta in de MLS speelt, erbij. Woensdag had Scaloni al laten verstaan dat er enkele spelers "niet 100 procent waren" en dat hij nadacht over wissels. De FIFA laat toe dat een land tot 24 uur voor zijn eerste match de WK-kern kan aanpassen. Argentinië begint dinsdag tegen Saudi-Arabië.



Joaquin Correa kan niet meespelen, wat hij juist mankeert is niet bekendgemaakt. Scaloni haalt in zijn plaats de 21-jarige spits Thiago Almada, die voor Atlanta in de MLS speelt, erbij.



Woensdag had Scaloni al laten verstaan dat er enkele spelers "niet 100 procent waren" en dat hij nadacht over wissels.



De FIFA laat toe dat een land tot 24 uur voor zijn eerste match de WK-kern kan aanpassen. Argentinië begint dinsdag tegen Saudi-Arabië.

clock 21:00 21 uur . Gonzalez out, Correa in bij Argentinië. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft donderdag nog een wissel moeten doorvoeren in zijn selectie. Nicolas Gonzalez, aanvaller van Fiorentina, raakte op training geblesseerd en zal niet beschikbaar zijn voor het WK. Als vervanger riep bondscoach Scaloni de 27-jarige aanvaller Angel Correa op. Hij is een ploegmaat van Axel Witsel en Yannick Carrasco bij Atlético Madrid.

Als vervanger riep bondscoach Scaloni de 27-jarige aanvaller Angel Correa op. Hij is een ploegmaat van Axel Witsel en Yannick Carrasco bij Atlético Madrid.



clock 19:46 19 uur 46. Neymar jent maatje Messi: "Ik ga je verslaan en wereldkampioen worden". Neymar heeft Lionel Messi - zijn Argentijnse boezemvriend bij Paris Saint-Germain - uitgedaagd in een interview met The Telegraph. "We praten er niet vaak over, maar soms hebben we het over de mogelijkheid dat we elkaar in de halve finale of finale tegenkomen", zei de aanvaller. "Ik zeg dan tegen Messi dat ik hem ga verslaan en we wereldkampioen worden." "Ik voel me fysiek goed, ik ben gelukkig, ik beleef een heel gelukkige periode bij de club, dus ik voel me goed voorbereid." Neymar komt in Qatar aan in topvorm na een uitstekend seizoensbegin met PSG. In 19 matchen liet hij 13 doelpunten optekenen.

"We praten er niet vaak over, maar soms hebben we het over de mogelijkheid dat we elkaar in de halve finale of finale tegenkomen", zei de aanvaller. "Ik zeg dan tegen Messi dat ik hem ga verslaan en we wereldkampioen worden."

"Ik voel me fysiek goed, ik ben gelukkig, ik beleef een heel gelukkige periode bij de club, dus ik voel me goed voorbereid." Neymar komt in Qatar aan in topvorm na een uitstekend seizoensbegin met PSG. In 19 matchen liet hij 13 doelpunten optekenen.



clock 11:46 11 uur 46. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni moet mogelijk nog een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn 26-koppige selectie voor het WK. Na de oefeninterland van woensdagavond tegen de Verenigde Arabische Emiraten (5-0 winst) in Abu Dhabi bevestigde hij dat enkele spelers "geen 100 procent" zijn. Het gaat om aanvaller Paulo Dybala (AS Roma), verdediger Cristian Romero (Tottenham) en middenvelders Nicolas Gonzalez (Fiorentina) en Alejandro "Papu" Gomez (Sevilla). Geen van hen kwam woensdag in actie. "Sommige spelers zijn geen 100 procent. We hebben enkele kleine problemen", legde Scaloni uit. "Wij hebben nog een paar dagen om over de lijst te beslissen. Ik ben oprecht, ik kan niet zeggen dat ze 100 procent zijn. Maar we kunnen nog veranderingen doorvoeren. Hopelijk moet het niet, maar de mogelijkheid is er." Dinsdag (22 november) spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië. Daarna treffen ze Mexico en Polen. Volgens het reglement mogen bondscoaches tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd spelers in hun selectie wisselen in het geval van blessures.