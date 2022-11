Nina Derwael genoot van Belgen in allroundfinale: "Ik heb voor wat magic dust gezorgd op brug"

"Het pikte wel een beetje dat ik zelf niet meedeed, maar ik was enorm blij om er voor Lisa en Maellyse te zijn bij de brug met ongelijke leggers."

"Allez, kom op, Maellyse!", met die woorden pompte Nina Derwael Maellyse Brassart een portie moed in net voor haar oefening aan de brug met ongelijke leggers.

"Het is voor hen allebei natuurlijk enorm jammer dat ze van de balk vallen. Als die oefening goed verlopen was, dan waren ze nog een stuk hoger geëindigd."

Vaelen (11e) en Brassart (15e) eindigden allebei in de top 15. "Ik ben megablij en megatrots op hen", zegt Derwael.

Derwael heeft vertrouwen in finale morgen: "Het voelt goed"

Morgen is Derwael zelf aan zet in de finale van de brug met ongelijke leggers. Heeft de olympische kampioene er een goed oog in?

“Mijn oefening op training voelt goed aan. Er zit vertrouwen en kwaliteit in", zegt Derwael.

"Vandaag heb ik nog een dagje om alles wat te finetunen en dan zal ik er helemaal klaar voor zijn.”