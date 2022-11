De statistiek die niet liegt: Paul Onuachu is momenteel met voorsprong de beste kopper in Europa

Dat is in die tijdspanne minstens 5 keer meer dan elke andere speler die actief is in de top 10 van de meest prominente Europese competities.

De cijfers van de spits van KRC Genk zijn indrukwekkend. Onuachu was de eerste maand van de competitie nog out met een blessure, maar miste zijn comeback daarna allerminst.

Trésor van onschatbare waarde

Naast Paul Onuachu speelt ook Mike Trésor een hoofdrol in de doelpuntenmachine die Genk dit jaar is. De winger leverde met zijn fijnsnarige voorzet dit seizoen al 13 assists in totaal af.

Vijf daarvan schilderde hij naar Paul Onuachu. Geen enkele andere speler in de Belgische competitie kwam deze jaargang überhaupt tot meer dan vijf assists.

"Ik moet gewoon wijzen en Mike (Trésor) brengt de bal exact naar die plaats. Het is fantastisch om zo iemand als ploegmaat te hebben", vertelt Onuachu bij Eleven vol lof over zijn hofleverancier.

Trésor zelf is dan weer bescheiden. "Het is gemakkelijk als je iemand als Onuachu in de rechthoek hebt lopen. Hij is zó groot. Dat kan je zeer gemakkelijk uitbuiten."