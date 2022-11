De selectie van Senegal voor het WK voetbal 2022 in Qatar: geblesseerde Mané vliegt mee

Sadio Mané is dan toch opgenomen in de selectie van Senegal voor het WK in Qatar. De medische staf van Senegal gelooft erin dat de Bayern-spits, die vorig weekend een peesblessure opliep, nog fit kan geraken voor het toernooi. Voor de rest reflecteert de selectie van bondscoach Alio Cisse sterk de ploeg die de "African Cup of Nations" heeft gewonnen begin dit jaar. Bekijk hier de volledige Senegalese selectie.