De "mirakelman" die het lot van Romelu Lukaku in handen heeft: wie is topkinesist Lieven Maesschalck?

Nóg meer dan Roberto Martinez lijkt Lieven Maesschalck momenteel het lot van de Rode Duivels in handen te hebben.

Letterlijk en figuurlijk.

De geblesseerde Romelu Lukaku probeert zich bij de bekende sportkinesist momenteel klaar te stomen voor het nakende WK voetbal in Qatar. Ook Eden Hazard en Alexis Saelemaekers staan door hun blessures weer volop in contact met Maesschalck.

En dit amper 3 weken voor het WK. Gelukkig is de fysiotherapeut van onze nationale ploeg niet meer aan zijn proefstuk toe als het aankomt op een race tegen de klok.

Integendeel.

9 januari out met een achillesblessure, 15 juni stond Witsel weer op het veld. EK gered.

Duivels als Rode Draad

Herinnert u zich nog het EK van 2020 of het WK in 2018? Axel Witsel en Vincent Kompany raakten toen - tegen alle verwachtingen in - fit voor het toernooi.



En jawel, daar had 'mirakelman' Maesschalck een stevige hand in. “Lieven is mijn beste transfer en grootste realisatie als bondscoach”, vertelt Georges Leekens, die de kinesist al in 2010 opnam in de medische staf van de nationale ploeg.

Georges Leekens liet zich al in 2010 bijstaan door Lieven Maesschalck.

“Hij is sindsdien een spilfiguur geworden bij de Rode Duivels”, kadert Joos de relevantie van Maesschalck momenteel.

“Eigenlijk is hij veel meer dan een kinesist geworden voor die groep", vertelt Leekens. "Hij is de rechterhand van de coach én de genezende hand voor de spelers. Iedereen in het kamp vertrouwt blindelings op hem."

Het is inmiddels algemeen geweten bij de Duivels: als Maesschalck iets zegt, wordt er geluisterd. “Hij durft zijn stem in elke situatie te verheffen. Steeds in het belang van het individu dat hij voor zich heeft. Dat is niet altijd evident in de topsportwereld, waar er vaak op kortetermijn gedacht wordt.”

Wees maar zeker dat Milaan al aan de lijn hing met Maesschalck toen Lukaku nog maar net naar zijn hamstring gegrepen had Georges Leekens

In crisismomenten moet hij dus veelal roepen, maar door het seizoen heen is Maesschalck ook vooral de stille kracht achter de spelersgroep. “Als bondscoach wil je weten waar je spelers staan. Lieven heeft steeds antwoorden op die vragen. Met de nadruk op “steeds”", knipoogt Leekens.

“Je hebt veel goede kinesisten, maar Lieven is ook nog eens een goede communicator. Zo is hij erin geslaagd om een goed contact op te bouwen met alle clubs van de Rode duivels. Hij staat steeds in contact met hen." Wees maar zeker dat Milaan al aan de lijn hing met Maesschalck toen Lukaku nog maar net naar zijn hamstring gegrepen had.

Revolutionair

Wat hem dan net zo bijzonder maakt? "Hij begint waar anderen stoppen", vertelt voormalig topbasketbalster Ann Wauters, die op het einde van haar carrière in behandeling was bij Maesschalck.

Dat Maesschalck niet zomaar een doorsnee wijkkinesist ging worden, werd ook al vroeg in zijn professionele carrière duidelijk.



"Ik ken Lieven al van in zijn voormalige praktijk in Lebbeke, die hij overgenomen had van zijn vader”, vertelt Filip Joos. “Iedereen die in een straal van 10 kilometer rond zijn praktijk woonde, ging naar Lieven met zijn ongemakken.”

“Hij was toen al avant-garde in België. In een tijd waar je bij de kiné 2 keer een half uur onder een toestel lag in te dommelen, liet hij je in het zweet werken.”

Lieven kan niet stilstaan. Dat zou Lieven niet zijn. Ann Wauters

Maesschalck verhuisde 10 jaar later naar Antwerpen en doopte zijn praktijk - niet toevallig - om tot MovetoCure. Ook zelf bleef hij steeds in beweging.

“Dat Lieven een getraind oog heeft, is onmiskenbaar. Hij ziet je bewegen en weet meteen waar het hapert”, getuigt Ann Wauters. “Daarnaast is hij zich constant aan het bijscholen, zodat hij mee is met alle nieuwe technieken. Lieven kan niet stilstaan. Dat zou Lieven niet zijn.” Zo toonde Maesschalck ons eerder deze week hoe hij - door middel van een revolutionair 3D-model in zijn praktijk - geavanceerde testen kan doen over de bewegingspatronen van onder anderen Lukaku.

Screenshot uit bovenstaand interview, waar Maesschalck het kort over zijn technieken heeft.

Na de analyse kan hij zijn plan dan ook zeer goed overbrengen: "Je mag dit, dit en dit doen. En als je je aan dat schema houdt, ben ik ervan overtuigd dat je over zoveel weken weer op het veld staat", vertelt hij dan. "Dat werkt hoopgevend en geeft vertrouwen in een goede afloop. Dat is bij een revalidatie minstens even belangrijk als de diagnose zelf", klonk het bij Wauters.

Die succesformule zorgde er al snel voor dat zijn praktijk in Antwerpen in een mum van tijd uitgroeide tot een bedevaartsoord voor geblesseerde topsporters.

Sterrenstof-zuiger

Zo goed als alle Belgische toppers - uit een brede waaier aan sporten - kloppen inmiddels steevast aan bij Maesschalck bij een zware blessure. Remco Evenepoel herstelde er na zijn horrorcrash in Lombardije, Wout van Aert vond er zijn oude vorm terug na zijn val in de Tour en ook Ann Wauters heeft de kers op de taart van haar carrière te danken aan Maesschalck. Om haar kinesist te bedanken voor haar laatste deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, gaf Wauters hem een zeer symbolische foto cadeau: zij met de handen in het haar, terwijl Maesschalck haar probeert op te peppen.

Tekenend. Want vergis u niet: Maesschalck is meer dan alleen een curator van kwetsuren. Hij is ook een enorme motivator. “Dat is misschien wel zijn grootste troef”, vertelt Wauters.

Hopelijk komt Lukaku over een paar weken ook over de vloer met een ingekaderd succesverhaal.

“Hij weet perfect hoe je mensen moet triggeren en pushen. Na een lange topsportcarrière zoals die van mij, is dat niet vanzelfsprekend. Ik ken weinig mensen die mij zo vooruit konden stuwen als Lieven. Er hangt z’n positieve energie rond zijn figuur. Dat werkt heel stimulerend als patiënt.”

“Het beste voorbeeld: mijn glimlach was steeds breder als ik terug naar huis reed na een sessie met Lieven, dan dat ik naar hem toe reed. Die positieve vibe zweemt rond in die praktijk.” Want anders dan in vele andere praktijken werken de topsporters bij Maesschalck door elkaar met sportieve leken.

Even met de voetjes op de grond, weg van alle ja-knikkers en de sterrenstatus. Ann Wauters