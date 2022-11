Conference League een "loserscompetitie"? Mourinho strooit zout in wonde van Lazio

Mourinho won de Conference League vorig jaar met AS Roma. Dat hij zo als enige coach de drie Europese competities won, betekende veel voor de Portugees. Hij liet zelfs een tatoeage zetten op zijn bovenarm met de logo's van de Champions League, Europa League en Conference League.

Dat Lazio-voorzitter Igli Tare de Conference League drie weken geleden een competitie voor losers noemde, schoot bij Mourinho dan ook in het verkeerde keelgat.

"In het voetbal worden zinloze competities verzonnen zoals de Conference League, die ik de loserscompetitie noem, of de Europa League, die weinig waarde vertegenwoordigt", zei Tare tijdens een gastlezing bij een universiteit in Rome.



Uitspraken die de Lazio-voorzitter zuur opbreken nu Lazio is uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League en overwintert in de Conference League na een nederlaag tegen Feyenoord.

Mourinho liet de kans dan ook niet liggen om nog eens fijntjes na te prikken. "Lazio is favoriet om de Conference League te winnen", zei hij. "Dat meen ik oprecht. Je hebt West Ham, Fiorentina, Lazio... en wie nog meer? Villarreal?"

"Ze hebben er de trainer, de spelers en het team voor. Misschien is het probleem dat ze ook meneer Tare hebben, die de prijs niet wil winnen omdat hij de competitie niet waardeert."

Met zondag de topper tussen AS Roma en Lazio op het programma is het afwachten of de stadsgenoot terug kan prikken.