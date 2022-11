Milwaukee breit vervolg aan foutloos parcours dankzij ijzersterke Giannis Antetokounmpo

Met een 116-91-overwinning tegen laagvlieger Detroit tellen de Milwaukee Bucks nu 7 openeenvolgende zeges sinds het begin van het seizoen. Daarmee evenaren ze het clubrecord uit. Ook in 1971-1972 en 2018-2019 begon het team met 7 overwinningen op een rij.

De grote man bij Milwaukee was eens te meer Giannis Antetokounmpo, goed voor 32 punten, 12 rebounds, 4 assists, 5 steals en 2 blockshots.

Ook in de Eastern Conference won Cleveland de topper tegen Boston met 114-113. Bezoekers Jayson Tatum had met een dunk in de slotseconden voor een verlenging gezorgd. Daarin trokken de Cavaliers aan het langste eind. Guard Darius Garland, opnieuw fit na een blessure, was de topschutter met 29 punten.