Kijk straks naar allroundfinale op WK turnen: "Brassart en Vaelen zullen heel gemotiveerd zijn"

Op het WK turnen in Liverpool staat vanavond de allroundfinale bij de vrouwen op het programma. De finale is live te bekijken bij Sporza, vanaf 20 uur op het kanaal van Ketnet en online met livestream. Commentator Inge Van Meensel geeft aan de hand van 5 vragen alvast tekst en uitleg bij de allroundfinale en kijkt ook reikhalzend uit naar de prestaties van de Belgen Lisa Vaelen en Maellyse Brassart vanavond.

Wat is de allroundfinale?

"De allroundfinale is een finale met 24 gymnasten, verdeeld over 4 groepen volgens het klassement. Zij werken in de finale alle toestellen af: de sprong, de brug, de balk en de vloer", legt Inge Van Meensel uit. "De volgorde binnen de groep wordt bepaald door een loting." "Een allroundfinale is wel heel hoog aangeschreven, want het zijn gymnasten die op alle toestellen uitblinken."

Wat kunnen Brassart en Vaelen in de finale?

"Ik denk dat ze allebei willen tonen wat ze echt in hun mars hebben, omdat ze allebei het gevoel hebben dat ze dat niet gedaan hebben in de kwalificaties, waardoor het Belgische team ook niet in de teamfinale geraakt is. Dat zal hen zeker motiveren", meent Inge Van Meensel. "Lisa Vaelen begint aan de balk, een zenuwslopend toestel. In de kwalificaties viel ze aan de brug, normaal haar beste toestel samen met de sprong. Zij heeft zeker revanchegevoelens. Als ze richting 54 punten kan, zal ze echt wel opschuiven in de ranking." "Op het EK was ze 5e in de allroundfinale, maar op een WK wordt dit haar 1e finale. Dat speelt ook wel een rol. Het zal voor haar ook fijn zijn dat Maellyse Brassart is opgevist als reserve, zodat ze daar niet alleen staat."

"Brassart vervangt de Braziliaanse Flavia Saraiva in de 2e groep en zit dus in een groep die op een iets hoger niveau staan. Ik ben wel benieuwd hoe zij daarmee zal omgaan. Gaat het haar naar een hoger niveau tillen of zal het haar net nerveus maken?" "Brassart is heel belangrijk voor de ploeg. In Tokio heeft zij Nina Derwael er mentaal door gesleurd. Op dat vlak is zij van goudwaarde. Heel het team is dan ook heel blij dat zij deze kans krijgt op een WK. De gunfactor is gigantisch."

Maellyse Brassart

Waarom is Nina Derwael er niet bij?

"Nina Derwael heeft 7 maanden niet geturnd na de Olympische Spelen van Tokio. Die periode had zij nodig om mentaal en fysiek te herstellen van een heel zware voorbereiding", weet Inge Van Meensel. "Daardoor was er te weinig tijd om voor dit WK fysiek alle 4 de toestellen al opnieuw te kunnen. Bovendien heeft Derwael ook last van haar kniepees, waardoor er heel goed moet worden opgelet met haar belastbaarheid. Daarom doet ze op dit WK enkel de balk en de brug."

Nina Derwael turnt op dit WK maar op 2 toestellen.

Naar welke gymnaste is het nog uitkijken?

"Als ik één naam moet noemen: Rebeca Andrade. De Braziliaans gaat dé gymnaste van dit WK worden", meent Inge Van Meensel. "Zij is de enige van wie ik verwacht dat ze boven de magische grens van 56 punten zal eindigen in de allroundfinale. Andrade is echt een fantastische gymnaste, die heel straf is op alle toestellen." "Ze is opgegroeid in armoede en heeft in het verleden ook al waanzinnig veel pech gehad met blessures. Ze is al 3 keer teruggekeerd na een kruisbandblessure aan haar knie. Daardoor miste ze ook al 3 WK's. Ook voor haar zal de gunfactor in de turnwereld heel hoog zijn. Op dit toernooi steekt ze er voor mij echt bovenuit."

Rebeca Andrade

Is het lek in het dak al gedicht?