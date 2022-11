Gerard Piqué kondigt verrassend afscheid aan: "Zaterdag is mijn laatste wedstrijd"

"Zoals velen van jullie ben ik altijd een Barça-fan geweest. Iets wat ik meekreeg in mijn voetbalgekke familie. Al van kindsbeen wilde ik een profvoetballer worden en voor FC Barcelona spelen."

"De afgelopen weken werd er heel wat gepraat over mij", opent Gerard Piqué in een afscheidsfilmpje op Twitter. "Nu wil ik het woord voeren."

Barça en zijn supporters hebben me altijd alles gegeven.

"De laatste tijd heb ik veel gedacht aan mezelf als kind. Aan wat kleine Gerard zou denken over mijn carrière als speler van Barcelona waarin ik alle trofeeën won."



"Barça en zijn supporters hebben me altijd alles gegeven. Nu is het tijd om een punt te zetten achter mijn loopbaan als speler. Ik wilde nooit nog voor een andere club spelen, dus wordt deze zaterdag mijn laatste wedstrijd in het Camp Nou."

Tot slot laat de 35-jarige verdediger de deur op een kier voor een eventuele terugkeer bij de club. "Vroeg of laat keer ik terug naar de club van mijn hart. Tot dan: leve Barcelona!"