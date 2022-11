Belgische vrouwen bereiken halve finales WK padel, mannen sneuvelen tegen Frankrijk

België werd tweede in de groepsfase en kreeg met Frankrijk een groepswinnaar tegenover zich in de kwartfinales.

Het begin tegen Frankrijk was nochtans niet rooskleurig voor de Belgen, want Laura Bernard en Michelle Van Mol openden met een duidelijke nederlaag tegen Léa Godallier en Lucile Pothier: 6-1 en 6-2.



An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert brachten de stand daarna weer in evenwicht. Ze versloegen Alix Collombin en Charlotte Soubrie met 6-3, 6-7 (5/7) en 6-4.

In het beslissende derde duel stelden Elyne Boeykens en Dorien Cuypers het ticket voor de halve finales veilig door Amélie Detrivière en Melissa Martin te kloppen met 6-4, 5-7 en 6-3.