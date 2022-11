Belgisch padelteam schrijft sprookje op WK in Dubai: "Knokken voor historische derde plaats"

"Na hun gewonnen wedstrijd hadden we het gevoel dat we al konden vieren. Dat ze de toppers van Frankrijk - die fulltime padel spelen - kloppen, is erg knap. Maar dan wil je het ook afmaken, wat veel stress gaf. Met de steun van de ploeg is dat ook gelukt."

"We hebben het wedstrijd per wedstrijd aangepakt", zegt Elyne Boeykens. "We waren allemaal op de afspraak."

We vroegen ons niet af of we wel konden winnen, maar geloofden in een goede afloop.

"Daarna hadden we van in het begin het gevoel dat we Frankrijk konden pakken. Dorien en ik pepten elkaar op om alles te geven. We vroegen ons niet af of we wel konden winnen, maar geloofden in een goede afloop."

Daardoor kreeg het derde duo in actie heel wat druk op hun schouders. "We zijn ons gaan afzonderen voor de wedstrijd en hebben ons tot drie keer toe opgewarmd."

Halve finale tegen Spanje is bonus

Vrijdag wacht de confrontatie met de absolute wereldtop: Spanje.

"'s Ochtends voor de wedstrijd tegen Frankrijk kwamen we de Spaanse meisjes nog tegen. Grappend zeiden we tegen elkaar: "Tot in de halve finales." We lachten er eens mee, maar in ons hoofd was de klik gemaakt om zeker de halve finales te halen."



"Die halve finale is voor ons een bonus", blijft Boeykens realistisch. "We zullen opnieuw met de voetjes op de grond gezet worden. Ze zijn zo goed en spelen al veel langer dan wij. Dat verschil zullen we wel merken. We moeten er vooral van genieten."

Ook bij verlies zit het toernooi van onze landgenotes er niet op.



"Zaterdag kunnen we spelen voor een historische derde plaats. Dan moeten we knokken voor elke bal. Hoe het dan eindigt, weet ik niet, maar ons toernooi is sowieso al fantastisch."