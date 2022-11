Red Flames spelen tegen Slovakije laatste interland van 2022: "Niet bij de pakken blijven zitten"

De Red Flames wijken voor hun laatste affiche uit naar het Dudenpark van Union.

Om 18.30 u wordt er afgetrapt tegen Slovakije, de nummer 46 op de FIFA-ranking. De Flames (FIFA-20) klopten Slovakije in februari met 0-4 op de Pinatar Cup, het toernooi dat ze wonnen.

Voor de ploeg van bondscoach Ives Serneels is de match van 12 november de eerste sinds de uitschakeling voor het WK tegen Portugal.

“We willen niet bij de pakken blijven zitten na onze uitschakeling tegen Portugal. Slovakije is de eerste stap in de voorbereiding naar de EK-kwalificatie die begint in september 2023”, zegt Serneels.

“Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden speelde Slovakije gelijk in en tegen WK-deelnemer Ierland en het verloor nipt met 0-1 in eigen huis. Het is dus een niet te onderschatten tegenstander."

"Daarnaast willen we ook in februari, april en juni 2023 genoeg voorbereidingswedstrijden spelen om optimaal te kunnen beginnen aan de volgende kwalificatie.”