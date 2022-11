Lek pal boven balk beroert WK turnen: "Onbegrijpelijk dat wedstrijd niet stilgelegd werd"

Het waren de Amerikaanse dames die na afloop van de teamfinale vertelden dat er een lek was en er nu en dan druppels op de balk vielen. "Jade Carey zag het tijdens haar oefening en er zijn nog gymnasten die het gezien hebben", vertelt Inge Van Meensel vanuit Liverpool.

"Zo'n balk is van leer, wanneer dat nat wordt, begint het te glijden. Sommige turnsters hebben geprobeerd om er tijdens hun opwarming kalk over te wrijven, maar veel tijd is daarvoor niet. Ik zag ook mensen met handdoeken. Het is onbegrijpelijk dat de wedstrijd niet even stilgelegd werd."

Was het niet handiger geweest om de balk enkele centimeters te verplaatsen? "Ik ben geen specialist, maar dat lijkt mij niet zo eenvoudig. Zo'n balk zit ook met bouten vast in de grond. Verplaatsen is niet evident."

"Of het lek het resultaat beïnvloed heeft? Dat kun je niet bewijzen. Er zijn gymnasten die gevallen zijn, maar je weet niet of dat met de balk te maken had. Het kan ook de stress geweest zijn."

"Het was wel een fantastische en hoogstaande finale. Alleen blijft de vraag waarom ze de wedstrijd niet even gestaakt hebben, want zoiets kan niet op dit niveau. Misschien hebben ze te laat ingezien dat het serieus was?"