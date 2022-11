Materiaalpech verpest rentree van Pauline Ferrand-Prévot: "Ik had mijn fiets nog maar 4 dagen"

Is er iets wat Pauline Ferrand-Prévot niet kan? De 30-jarige Française is de enige renster die een wereldtitel pakte op de weg, op gravel, in het mountainbiken én in het veld.

Haar regenboogtrui in het veldrijden is wel al 8 jaar oud, van Tabor (Tsjechië) in 2014. Dus besloot ze voor het eerst sinds 2020 nog eens het veld in te duiken. Het doel: in februari wereldkampioen worden in Hoogerheide.

Met de steun van Ineos Grenadiers, haar nieuwe ploeg, stond de Française aan de start van de Koppenbergcross. Ze begon op de 44e plek, maar in geen tijd reed de wereldkampioene gravel op de 7e plek rond.

Een uitstekend resultaat leek in de maak, maar kettingproblemen gooiden roet in het eten. Liefst 3 keer haperde de ketting van haar gloednieuwe Pinarello. Op het einde moest ze zelfs de Koppenberg oplopen om de streep te halen.