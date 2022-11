Thomas Detry schuift de top 10 binnen in Mexico dankzij uitstekende 3e dag

clock 08:50

08 uur 50. Thomas Detry schuift de top 10 binnen. Na een uitstekende 3e dag heeft Thomas Detry zich in de top 10 genesteld in Mexico. De Belg kwam zaterdag rond in 64 slagen, 7 onder de par van de baan, dankzij 7 birdies. Detry kampeert daarmee op een gedeelde 7e plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Amerikaan Russell Henly, die na 3 dagen een voorsprong van liefst 6 slagen heeft op de eerste achtervolgers, zijn landgenoten Will Gordon en Patton Kizzire. .