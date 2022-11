Sakkari neemt wraak op Pegula, Sabalenka klopt nummer 2 op WTA Finals

clock 08:37

08 uur 37. Sakkari en Sabalenka openen WTA Finals met overwinning. De Griekse Maria Sakkari (WTA 5) heeft haar eerste groepswedstrijd op de WTA Finals gewonnen. Ze versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4). Sakkari, die haar eerste zege van het seizoen boekt tegen een speelster uit de top 5, neemt zo wraak voor de verloren finale in Guadalajara van vorige week. Ook de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7) opende de WTA Finals met een zege. Ze klopte de Tunesische nummer 2 van de wereld Ons Jabeur in 3 sets: 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5. Vanavond worden de eerste wedstrijden in de groep Tracy Austin afgewerkt. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek treft de Russische Daria Kasatkina (WTA 8). Daarna neemt de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4) het op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 6). Ook Elise Mertens komt vandaag een eerste keer in actie in het dubbelspel. .