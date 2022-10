Romelu Lukaku raakt niet uit het sukkelstraatje en hervalt in blessure, 3 weken voor het WK

Zorgen voor de Rode Duivels, want Romelu Lukaku blijft op de sukkel. De spits is hervallen in zijn hamstringblessure en staat bij Inter opnieuw aan de kant.

Hij is al zeker out voor het Champions League-duel tegen Bayern van dinsdag en is ook onzeker voor de topper tegen Juventus zondagavond.

Lukaku was nog maar een weekje hersteld van zijn spierblessure. In de Champions League maakte hij vorige week wel een succesvolle comeback, met een knap doelpunt.

Afgelopen weekend viel Lukaku nog een klein halfuurtje in in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria.

Over de ernst van de blessure is nog niets gekend. De komende dagen moeten nieuwe controles duidelijkheid brengen.

Hoe dan ook is het nieuws verontrustend voor bondscoach Roberto Martinez, die rekent op een topfitte Lukaku op het nakende WK in Qatar. De klok tikt...