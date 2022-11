Red Lion Tom Boon: "Hoop dat ik op het WK de ploeg nog kan helpen"

"Op andere momenten was ik er wel bij en ik hoop dat ik in de toekomst de ploeg nog kan helpen."

"Ik denk dat het gewoon hoort bij mijn carrière, natuurlijk was het pech", aldus Boon. "In Tokio hoorde ik dat ik vader zou worden. Dat zijn belangrijkere zaken dan hockey."

Toen de Red Lions furore maakten op de Olympische Spelen in Tokio - waar ze goud haalden - was de 32-jarige Boon geblesseerd.

"Toen ik mijn carrière begon, dacht ik dat het de makkelijkste titel was om te behalen", vertelt Tom Boon. "Vandaag is het de enige titel die ik nog niet heb."

"Nieuwe coach was toch even wennen"

De nationale hockeyploeg heeft alles gewonnen, van Europees kampioen tot wereldkampioen tot olympisch kampioen. In januari verdedigen ze hun wereldtitel onder de nieuwe coach Michel van den Heuvel.



"Het was even wennen", aldus Boon. "Het was voor hem moeilijk, omdat we zo moe waren. Hij wou direct beginnen te hockeyen. Het was voor ons echt moeilijk om de motivatie te vinden in de eerste maanden."

De komende weken komt ex-bondscoach Shane McLeod terug naar de Red Lions, wanneer ze aan de slag gaan in de Pro League tegen Argentinië en tijdens het daaropvolgende WK.

"Ik denk dat Michel heel veel energie brengt", vertelt Boon verder. "En Shane kan kleine aanpassingen doen tijdens wedstrijd, dus het duo werkt heel goed."