Nummer 1 Iga Swiatek begint prima op WTA-Finals, Garcia legt Gauff over de knie

Garcia is te sterk voor Gauff. Coco Gauff, de jongste speelster op de WTA-Finals sinds Anna Koernikova in 1999, heeft haar 1e wedstrijd in Forth Worth verloren. De 18-jarige Amerikaanse beet met 6-4 en 6-3 in het zand tegen de ervaren Française Caroline Garcia.



Het duel tussen Garcia en Gauff was een heruitgave van de kwartfinale op de US Open. Ook toen trok de Garcia aan het langste eind. De Française was beter op de belangrijke punten en strafte de fouten van Gauff genadeloos af.

Swiatek walst over Kasatkina. Iga Swiatek heeft in haar 1e wedstrijd op de WTA-Finals getoond waarom ze de nummer 1 van de wereld is. De Poolse was met 6-2 en 6-3 een maatje te groot voor Daria Kasatkina.



"Ik begon goed aan de wedstrijd en dat gaf me veel vertrouwen. Ik wilde op een constant niveau spelen en mijn tegenstandster onder druk zetten. Ik denk dat ik dat goed gedaan heb", sprak Swiatek na afloop.



Swiatek is de topfavoriete op de WTA-Finals. De nummer 1 van de wereld won dit seizoen 8 titels, met onder meer Roland Garros en de US Open.

Sakkari en Sabalenka openen WTA Finals met overwinning. De Griekse Maria Sakkari (WTA 5) heeft haar eerste groepswedstrijd op de WTA Finals gewonnen. Ze versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4). Sakkari, die haar eerste zege van het seizoen boekt tegen een speelster uit de top 5, neemt zo wraak voor de verloren finale in Guadalajara van vorige week.



Ook de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7) opende de WTA Finals met een zege. Ze klopte de Tunesische nummer 2 van de wereld Ons Jabeur in 3 sets: 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5.



Vanavond worden de eerste wedstrijden in de groep Tracy Austin afgewerkt. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek treft de Russische Daria Kasatkina (WTA 8). Daarna neemt de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4) het op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 6). Ook Elise Mertens komt vandaag een eerste keer in actie in het dubbelspel.

