Racing Genk loopt verder weg van eerste achtervolger Antwerp in de Jupiler Pro League. Na de 15e speeldag is Genk-trainer Wouter Vrancken te gast in Extra Time. Aster Nzeyimana is vanaf 21.25 u de gastheer op Canvas en VRT MAX. Schuiven mee aan: Filip Joos, Wesley Sonck en Eric Van Meir.