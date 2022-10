Jaremtsjoek weer opgenomen in 'gehavende' CL-selectie van Club: "Goede reactie gezien"

Zo wordt de jonge Lynnt Audoor (19) getipt als mogelijke vervanger in de defensie van Club. "Dat is inderdaad een mogelijkheid. Ik ben tevreden met wat ik zie van hem."

"Maar ik heb van bij de start van het seizoen gezegd dat deze kern heel veel kwaliteit bezit. Ik maak me geen zorgen over de jongens die morgen zullen spelen. Het geeft opnieuw de kans aan nieuwe spelers."

Zo wordt de spoeling in de centrale as wel zeer dun voor morgen. "We zullen nadien pas kunnen inschatten hoe groot het gemis was. Er zijn inderdaad enkele sleutelspelers niet bij."

Carl Hoefkens neemt Roman Jaremtsjoek wél weer op in zijn selectie. De recordtransfer van Club Brugge werd zaterdag nog uit de lijst gelaten voor de match tegen KV Oostende. De spits zou geklaagd hebben over het gebrek aan speeltijd.

Groepswinst

Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats van de groep lijkt groot te zullen worden bij de loting voor de 1/8e finales. "Maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig", counterde Hoefkens.

"Ik wil elke wedstrijd winnen en ik wil een groep winnaars. Het maakt niet uit tegen welke ploeg we spelen. We kunnen ons morgen opnieuw tonen aan Europa. We kunnen groepswinnaar worden. Dat zijn fantastische kansen. We gaan daar alles voor geven."

Club won op de openingsspeeldag met 1-0 van Bayer Leverkusen. Maar de Spanjaard Xabi Alonso staat intussen aan het roer. "Ze spelen nu anders", gaf Hoefkens nog aan. "Ze willen meer op balbezit spelen. Dat is een belangrijke wijziging. Of dat goed of slecht voor ons is, moeten we nog zien."