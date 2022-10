Het trainerscarrousel in de JPL draait door: wordt Yves Vanderhaeghe al het 8e slachtoffer?

In veertien dagen tijd verloren vijf trainers hun job in de Jupiler Pro League. En met het nakende ontslag van Yves Vanderhaeghe, lijkt nu ook de achtste trainerswissel in totaal op til. Bent u dolgedraaid op het trainerscarrousel van de Belgische competitie? Een overzicht.

De Jupiler Pro League telt dit seizoen drie rechtstreekse degradanten. Een gemiste competitiestart was dus absoluut uit den boze als trainer. Want zoals dat meestal in het voetbal gaat, wordt de coach dan steevast geslachtofferd. En jawel, die extra degradant zorgde al voor heel wat zenuwachtigheid in de linkerkolom. Zo wisselden Kortrijk, Seraing, Anderlecht, Eupen, Charleroi, KV Mechelen en Cercle Brugge al van hoofdtrainer. Een chronologisch draadje.

29 augustus: KV Kortrijk grijpt als eerste club in en neemt eind augustus afscheid van trainer Karim Belhocine. De Algerijnse Fransman sprokkelde met KVK slechts vier punten uit zes wedstrijden. Een dramatische start van het seizoen voor de West-Vlamingen.

1 september: Adnan Custovic werd enkele dagen later voorgesteld als de opvolger van Belhocine bij Kortrijk. De Bosniër ondertekende in het Guldensporenstadion een contract voor twee seizoenen. 19 september: Cercle Brugge zet de Oostenrijker Dominik Thalhammer - na een reeks van zeven wedstrijden zonder zege - aan de deur. Zijn assistent en landgenoot Miron Muslic nam over. De Vereniging stond toen na negen speeldagen voorlaatste met zes punten.

5 (of 6?) trainers in 14 dagen tijd

17 oktober: KV Mechelen zet de Nederlander Danny Buijs op de keien. Hij wordt opgevolgd door zijn voormalige assistent Steven Defour. De Mechelaars slaagden er niet in om de lijn van vorig seizoen door te trekken en tuimelden na twaalf speeldagen naar de dertiende plaats.

22 oktober: Sporting Charleroi zet de samenwerking met coach Edward Still stop. Still overleefde de 4-1 nederlaag bij Cercle Brugge niet, dat onder Muslic nieuw momentum te pakken had. Assistent Frank Defays neemt over op interimbasis. 23 oktober: Eupen neemt afscheid van Bernd Storck als T1. De Duitser moest vertrekken na een 2-1 nederlaag bij KV Mechelen, de tiende verliespartij dit seizoen. Assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen nemen voorlopig over.