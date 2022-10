Milwaukee blijft winnen, Golden State 50/50, Lakers nu alleen zegeloos in NBA

Milwaukee kon rekenen op Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday, die met allebei 34 punten de bezoekende uitblinker Trae Young (42 ptn). Holiday deed daar nog eens 12 assists, 4 steals, 2 rebounds en 1 block bij.



Golden State botste na een verlenging op de Hornets, waar P.J. Washington met 31 punten de beste schutter was, evenveel als Stephen Curry in het verliezende kamp.



Ook in de wedstrijd tussen Dallas en Oklahoma City moest er verlengd worden. De Thunder maakten in de laatste 2 minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 8 punten goed en wonnen vervolgens in de extra tijd met 111-117 van de Mavericks.



Shai Gilgeous-Alexander eiste met 38 punten de hoofdrol op bij de bezoekers. Luka Doncic, de Sloveense sterspeler van Dallas, sloot af met nog maar eens een triple-double (31 ptn, 16 rbs, 10 ass).



Brooklyn raakt maar niet los, het staat 15e en laatste in het oosten. Ondanks 35 punten van Kyrie Irving en 26 van Kevin Durant was Indiana met 116-125 te sterk. Defensief zit het niet goed.



Sacramento laat de LA Lakers nu alleen achter als enige team zonder zege. Het was 5e keer, goeie keer dit seizoen voor de Kings: 119-113 tegen Miami.