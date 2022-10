India was de voorbije 3 weken het gastland van het WK U17 voor vrouwen. De 7e editie kent vandaag zijn ontknoping met de finale tussen Colombia en Spanje. Kijk naar de wedstrijd in het DY Patil Stadium in Navi Mumbai op Canvas of hieronder met livestream. Spanje verdedigt zijn titel van 2018. In 2010 en 2016 was Spanje derde, in 2014 tweede. Voor Colombia is het de eerste finale.