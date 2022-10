Léopold loopt verder uit na gelijkspel tussen achtervolgers Dragons en Gent

In Brasschaat was het publiek getuige van een spannende wedstrijd tussen Dragons en Gent. Om de beurt namen de ploegen de leiding.

De Australiër Blake Govers opende de score voor Dragons, waarna de Ier Sean Murray hetzelfde deed voor Gent. Govers bracht Dragons weer op voorsprong voor de rust. De spelers van Pascal Kina maakten via Guillaume Hellin gelijk aan het begin van de tweede periode en namen kort daarna zelfs opnieuw de leiding.

Dragons kwamen terug via Felix Denayer en opnieuw Govers zorgde met een hatrrick voor 4-3. Toch was de match nog niet gespeeld. Hellin zorgde er nog voor dat de regerende vicekampioen zijn tweede plaats in het klassement kon redden.

Ondertussen veegde leider Leopold de vloer aan met het gepromoveerde Old Club. Het werd 2-13 tegen de Luikenaren.

Leopold is nog altijd ongeslagen en heeft 28 op 30.

In de degradatiestrijd behaalde Leuven kostbare punten door met 3-4 te winnen bij Daring en op te schuiven naar de 9e plaats (7 punten), voor Ukkel (6), Daring (4) en rode lantaarn Old Club (3).