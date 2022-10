Flamengo houdt Scolari van 3e Copa Libertadores in Braziliaans onderonsje

Een derde beker voor Flamengo of een derde beker voor de legendarische Braziliaanse coach Luiz Felipe Scolari, wereldkampioen met zijn land in 2002, dat was de inzet. De man die op 9 november 74 jaar wordt, won de belangrijkste continentale beker met Gremio (1995) en Palmeiras (1999). 23 jaar later zag hij hoe de Argentijnse scheidsrechter Patricio Loustau in de 43e minuut zijn verdediger een tweede gele kaart gaf. In de 4e minuut van de extra tijd van de eerste helft leverde dat meteen succes op voor Flamengo: Barbosa bewees zijn waarde met zijn 6e goal in 12 Copa-duels. Met zijn tienen kon Paranaense het tij niet meer keren.

Voor het 3e jaar op een rij was de Copa-finale 100 procent Braziliaans. Aan de vooravond van de Braziliaanse presidentsverkiezingen volg het team uit Rio de Janeiro Palmeiras op, de dubbele titelverdediger uit Sao Paulo.



Palmeiras klopte vorig jaar Flamengo in de finale met 2-1 na verlengingen, dit jaar werd Palmeiras in de halve finale gewipt door Scolari's troepen.



Naast zijn 7 Braziliaanse titels mag Flamengo een derde Copa in zijn prijzenkast zetten naast de exemplaren van 1981 en 2019.



Bij de rood-zwarte ploeg uit Rio viel globetrotter Arturo Vidal (35, ex-Juve, ex-Bayern, ex-Barcelona, ex-Inter) in, een oude bekende bij Paranaense is Fernandinho (37). Die speelde mee in de 2 verloren Copa-finales van het team uit de stad Curitiba in de staat Parana. De ex-speler van Manchester City keerde terug naar de club van zijn jeugd. Maar net als in 2005 stond hij ook nu in het verliezende kamp.